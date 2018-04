Aanstaande vrijdag is het niet alleen feest omdat koning Willem-Alexander jarig is, maar in Meerdijk gaat ook iets bijzonders gebeuren.

Deze week vindt er namelijk een huwelijksaanzoek plaats in GTST. Amir besluit om Farah opnieuw ten huwelijk te vragen op Koningsdag. Ze willen het verleden laten rusten en hun liefde aan elkaar bewijzen. Een romantische afsluiting van de feestdag.

Liefde

Farah stond een aantal weken geleden plotseling bij Amir op de stoep, nadat hij haar drie jaar geleden uit het oog verloor in de oorlog in Afghanistan. Nu hebben ze elkaar terug gevonden, ook in de liefde. Of de twee dit seizoen nog gaan trouwen, is niet bekend.

Beeld: RTL, ANP.