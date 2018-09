Huwelijksaanzoek in vliegtuig heeft heftige gevolgen voor stewardess

Een huwelijksaanzoek in de lucht in een vliegtuig: klinkt romantisch en origineel. Maar voor de stewardess die ten huwelijk gevraagd werd, liep het niet heel romantisch af.

Terwijl een stewardess van ‘China Eastern Airlines’ aan het werk was, werd ze door haar vriend ten huwelijk gevraagd. Een bijzonder moment voor de stewardess én de passagiers van het vliegtuig die hard applaudisseerden. De vrouw wist niet wat haar overkwam en zei “geen idee te hebben gehad dat dit ging gebeuren”.

Ontslag

De hoge bazen dachten er iets anders over dan de enthousiaste passagiers, want een aantal maanden na het aanzoek ontving de stewardess ineens een ontslagbrief. De reden? Het aanzoek terwijl ze aan het werk was. In de brief stond: “Het aanzoek zorgde ervoor dat ze even niet bezig was met veiligheid van de passagiers. Het romantische privémoment veroorzaakte onrust onder de passagiers en dat was in het kader van de veiligheid heel overantwoord.” Het verhaal ging al snel het internet over en veel mensen zijn van mening dat het onterecht is dat de stewardess ontslagen is.

Huwelijksaanzoek tijdens vlucht heeft nare gevolgen voor stewardess https://t.co/njcUUOimuv pic.twitter.com/zFNaJP4Vww — HLN.BE (@HLN_BE) 17 september 2018

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.