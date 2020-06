'Dragons' den': man bedenkt bijzondere manier om huwelijksaanzoek vast te leggen

Zondagavond trok Dragons’ den maar liefst 1,2 miljoen kijkers. Het programma zit boordevol innovatieve ideeën waarvoor de bedenkers om een investering vragen. Zondagavond zat er wel 1 heel bijzondere uitvinding bij. Een ondernemer kwam met een speciaal ringdoosje.

Ondernemer Maxim van Meeteren begon zijn verhaal met een anekdote. Zo vertelde hij dat een vriend van hem straatfotograaf is en door Amsterdam liep, op zoek naar interessante beelden. Ineens stuitte hij op een huwelijksaanzoek dat hij besloot vanaf een afstandje te fotograferen. Achteraf wisselde hij contactgegevens uit met het vers verloofde stel. Hij zou de foto’s toesturen.

Maxim begon meteen na te denken: waarom leggen mensen dit soort mooie momenten zelf niet vast? Vervolgens ging hij aan de slag met een idee waarbij iemand die een huwelijksaanzoek doet, het met gemak kan vastleggen. Zijn uitvinding: een ringdoosje waar een verborgen camera en microfoon in zit, genaamd de Remember Ringbox.

Met de brede lens in het doosje kun je de reactie van de ten huwelijk gevraagde persoon goed filmen. Daarbij wordt het geluid opgenomen. Maar de mooiste toevoeging: er zit wifi in het kleine doosje waarmee je verbinding kunt maken met je telefoon. Zo kun je on the spot de beelden van je aanzoek naar jezelf versturen om ze naar familie te verzenden of op social media te zetten.

Weddingplanner

Maar daar hield het idee niet op voor Maxim. Als eigenaar van het bedrijf weet hij namelijk precies welke mensen er gaan trouwen. Ze kopen namelijk eerst zo’n doosje bij hem! Vervolgens kan hij met zijn bedrijf de verloofde stellen benaderen om ze te helpen met het organiseren van hun bruiloft. Hij zorgt bijvoorbeeld dat ze een weddingplanner toegewezen krijgen zodat alles soepel verloopt in aanloop naar de bruiloft. Maar het mooiste van zijn uitvinding: het verloofde stel kan het aanzoek keer op keer blijven kijken.

Investering

Dan de vraag: haalde Maxime geld op in Dragons’ den? Investeerder Won Yip wilde als enige Dragon in het programma investeren. Hij bood 125.000 in ruil voor 40% in het bedrijf. Maxim vond dat in eerste instantie een te hoog percentage. Hij probeerde er nog 35% van te maken, maar ging uiteindelijk toch akkoord met 40%.