Eindelijk goed nieuws uit Meerdijk: er komen 2 huwelijksaanzoeken aan in 'GTST'

Het is een duistere tijd in soapdorp Meerdijk, onder meer door de ontvoering van Lucas en dood van Marieke. Maar nu komt er eindelijk ook héél leuk GTST-nieuws.

Niet één, maar twéé personages gaan ten huwelijk gevraagd worden.

Sjors

In de aflevering van maandag 28 januari gaat Amir op één knie voor Sjors. Extra bijzonder, want Amir heeft het ontzettend zwaar gehad sinds zijn vorige liefde, Farah, nota bene óp hun bruiloft overleed. Daarna groeiden Amir en Sjors weer naar elkaar toe – met de nodige tegenslagen tussendoor. Maar dat heeft ze dus alleen maar hechter gemaakt. En, leuk detail: in het echt zijn acteurs Melissa Drost en Alkan Çöklü ook een setje.

JoJo

Naast Sjors, gaat er nóg iemand ten huwelijk gevraagd worden in GTST, verklappen Marly van der Velden (Nina) en Stephanie van Eer (JoJo) in een live Q&A. Wie dat is, houden ze nog even spannend. “Misschien gaan Rover en JoJo wel trouwen”, zegt Stephanie. “Dat zou ik wel erg jong vinden”, reageert Marly daarop.

