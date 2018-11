Huwelijksrecord: Aaltje en Arend zijn 80 jaar en 288 dagen getrouwd

Het is iets wat niet veel mensen ooit kunnen zeggen, maar Aaltje (100) en Arend (102) wél: ze zijn meer dan 80 jaar getrouwd. Een record in Nederland.

De twee ontmoetten elkaar ooit tijdens het dansen. Nu wonen ze nog altijd samen in een seniorenwoning in Ruinen.

Feest vieren

Hun geheim voor een goed huwelijk? Elkaar altijd vertrouwen én elke dag even zoenen. “Als je gek op elkaar bent is het klaar”, vertelde Aaltje vorig jaar nog in een interview met RTL Nieuws. De twee nemen het record over van Pieter Ably en Henriëtte Tritsch. Zij trouwden in 1928 en bleven samen tot Henriëtte in april 2009 overleed. In november dat jaar overleed ook haar man.

Hebben ze dan nooit slecht weer gekend, in hun huwelijksdagen? Natuurlijk wel. Aaltje: “In ieder gezin is weleens wat. Met elkaar vechten en daarna elkaar weer de hand kunnen schudden, dat is belangrijk.” Hun kinderen komen vandaag de feestdag vieren. De koning en de burgemeester van hun woonplaats hebben het helaas te druk om langs te komen.

Bron: ANP. Beeld: iStock