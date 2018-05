Hysterische burenruzie in ‘Mr. Frank Visser’: vrouw klaagt over tikkende buurman

In ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ stond gisteravond een wel héél specifiek geval van geluidsoverlast centraal. Tineke is er namelijk van overtuigd dat haar bovenbuurman Erik elke avond op haar slaapkamerraam tikt. Hoe ‘ie dat doet, weet ze niet precies, maar dat hij de dader is, weet ze zeker.

Sinds Tineke drie maanden geleden is ingetrokken in een seniorenflat, heeft ze namelijk elke avond last van hetzelfde geluid.

“Heel vervelend”

Zodra ze in bed stapt, klinkt er een vreemd getik op haar raam. En dat élke avond. Tineke is ervan overtuigd dat haar bovenbuurman Erik de schuldige is, en heeft er ontzettend veel last van. “Als je dat midden in de nacht hoort en het is hier stil, is dat héél vervelend.”

Tikken met een hengel

Hoe de buurman precies bij haar raam komt, weet ze eigenlijk niet. “Misschien met een hengel.” Erik ontkent echter in alle toonaarden. “Ze denkt dat ík op het raam tik… Plof op! Dat is echt… Die vrouw moet geholpen worden.” Mr. Frank Visser besluit een geluidsexpert in te schakelen, die anderhalve week opnames maakt in de slaapkamer van Tineke.

Uitspraak

Na grondig onderzoek en gesprekken met buurtbewoners is er één ding zeker: het tikkende geluid wordt niet door buurman Erik veroorzaakt. Voor Tineke maakt het echter niet uit. “Ik hoop dat je heel gelukkig wordt en dat je gauw weggaat”, zegt ze als ze hem een hand geeft na de uitspraak.

Hilariteit op Twitter

Twitterend Nederland bekeek de uitzending vol verbijstering, zo blijkt uit deze tweets:

Dit klinkt als het begin van iets spannends #mrfrankvisser pic.twitter.com/G8FGjuozIv — DB (@DBgirl_83) 7 mei 2018

Zelfs haar eigen hond zie je denken “dat mens is getikt” #mrfrankvisser pic.twitter.com/lmWlO1qewG — François Hendriks (@Francois_tweet) 7 mei 2018

“Ik hoop dat je gauw weggaat”. Ze zei het echt hè?#mrfrankvisser pic.twitter.com/NeEwaHo32h — MRQ (@watzijnweuit) 7 mei 2018

Nieuwsgierig naar de hele uitzending? Kijk ‘m hier terug.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: SBS6/Twitter