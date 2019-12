Kijkers gieren om hysterische kerstvoorbereidingen in ‘Chateau Meiland’

Maar liefst 1.148.000 mensen konden gisteren zien hoe de familie Meiland hun chateau omtovert tot een waar kerstkasteel. Met lichtjes die het maar niet willen doen, een hond die de kerstballen niet met rust kan laten én natuurlijk een hysterische Martien was het weer ouderwets genieten.

De aflevering begint met een busje vol kerstspullen dat op het landgoed arriveert, waarna de kersthysterie kan beginnen.

Optuigen van boom

Zo worden er 4 metershoge kerstbomen uitgepakt, een lichtgevend hert met slee en stoelhoezen in de vorm van een kerstmuts. De enorme boom in de hal van het kasteel moet natuurlijk als eerste worden opgetuigd, wat vrij vlotjes verloopt met de hulp van huishoudster Nadège. Wanneer de verlichting er in moet begint de ellende. “Ik vind de lichtjes erin plaatsen nog het ergste van alles met Kerst”, zo verzucht Martien.

Niet werkende lichtjes

Als na heel wat gedoe en gewiebel op ladders de kerstverlichting er eindelijk in zit, blijken de lampjes het niet te doen. Maar daarmee is het lichtjesdrama nog niet voorbij. Want wanneer de familie opnieuw nieuwe lichtjes in de boom hangt, blijken deze het ook niet te doen. Reden genoeg voor Martien om er de brui aan te geven en een fles rode wijn open te trekken.

Meilandjes op een hoogwerker

De buitenkant van het Chateau moet er natuurlijk ook aan geloven, wat betekent dat Erica en Maxime in een hoogwerker klimmen om lichtjes te kunnen ophangen. Ook dit verloopt niet geheel volgens de planning. De hoogwerker komt vast te zitten in de modder en Maxime heeft het vooral ‘erg koud’. Voor de kijkers was de aflevering af en toe érg herkenbaar maar vooral ook erg hilarisch:

Hond eet kerstbal “ heeft ie bloed “ Schreeuwmodus aan … “ neeeee wel glitters “ Raap me op😂😂#chateaumeiland pic.twitter.com/Sp54ttG560 — Starbuck (@starbuck68) December 16, 2019

Laten we eerlijk zijn…het optuigen van die boom is bij iedereen hetzelfde. Gedonder en gezeik, maar dan zonder camera’s 😂😂 #chateauMeiland — 🌴☀️Adinda☀️🌴 (@Adinda_Mallorca) December 16, 2019

Martien is al 9 levens gelaten deze Kerst 🤣…hij is mevrouw Jansen al voorbij #chateaumeiland pic.twitter.com/vTOAV5QETS — GT (@geerttepper) December 16, 2019

Die Meilandjes zijn een voorbeeld voor velen! Klappen voor mooie kerstballen, klappen voor een muts die je over een stoel schuift. Vier de kleine dingen! #chateauMeiland pic.twitter.com/VFKMStcGN6 — Hondenloeder 🐾🐕🍖 (@hondenloeder) December 16, 2019

Waarschijnlijk zit er gewoon een timer op de lampjes maar hebben ze dat nog niet door. Martien is er klaar mee.. want de wijn wacht.. first things first.. #chateaumeiland pic.twitter.com/2kfM32XsE6 — Maris (@maristwit70) December 16, 2019

Martien & Maxime. Als twee druppels water.

😄😄 Bonjour!#chateauMeiland pic.twitter.com/uHl2GbibeI — Loes van den Bogert (@_Loes__) December 16, 2019

Wat iedereen tijdens het verplichte kerstdiner met familie denkt. 😂 #chateaumeiland pic.twitter.com/KJXnRl7JtL — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) December 16, 2019

Slechte dag? Ga snel naar sbs6, Chateau Meiland. Gegarandeerd lachen #chateaumeiland pic.twitter.com/oZGSnsdqwi — Paulien K. (@Paulienk_) December 16, 2019

Welkom bij een nieuwe aflevering van Martieny en Lau. #chateaumeiland pic.twitter.com/UdegcJajZf — Bruun (@bruniversum) December 16, 2019

Bron: SBS6, Twitter. Beeld: Talpa Pers