Hyves is terug van weggeweest: je kunt weer als vanouds 'Hyven'

Sinds er veel kritiek op Facebook is gekomen willen veel Nederlanders weer terug naar het oude, vertrouwde Hyves. Daar is nu gehoor aan gegeven.

Vanaf vandaag bestaat de website hyven.nl weer. Dat betekent: weer krabbels naar elkaar sturen en elkaar bekogelen met dansende bananen. En zelfs de standaard-profielfoto van Jan Paparazzi is terug.

Op Twitter is de hashtag #hyven dan ook helemaal trending vandaag. Iedereen maakt enthousiast profielen aan. Het enige nadeel is dat de site nog niet erg veilig is. Een hacker heeft de site nu onderuit geholpen en daarom is deze tijdelijk offline. Hou de site in de gaten, want voor je het weer staat ‘ie weer online en kun je je hipste accountnaam reserveren.

En ja, ze dansen ook echt:

Hyves vanaf vandaag weer terug 🙏 pic.twitter.com/rxrNK7YJIS — Dylan (@Dylanquickz) 1 mei 2018

Bron: Elle / Editie NL. Beeld: iStock