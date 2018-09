Deelneemster I Am Aisha lijkt volgens kijkers 'Expeditie Robinson' bizar veel op déze BN'er

Gisteravond was er weer een nieuwe aflevering van ‘Expeditie Robinson’ op de buis. Op Twitter ging het helemaal los. Dit keer vonden de kijkers vooral dat deelneemster I Am Aisha veel weg had van het alter ego van déze BN’er.

Heb je de aflevering nog niet gezien en wil je niet weten wie er naar huis is? Dan kun je beter niet verder lezen.

Dat Expeditie Robinson zwaar is, weten we natuurlijk allang. Je eet hartstikke weinig, hebt weinig energie, moet zware proeven doen en dat terwijl je iedere nacht slecht slaapt door de ratten. En dan kan een kleine ruzie ineens uitlopen op een groot gevecht.

Fikse ruzie

Tijdens de vierde aflevering van Expeditie Robinson was gisteren te zien hoe niet één, maar twee deelnemers het eiland van Kamp Zuid hebben verlaten. Na een fikse ruzie met zangeres Corry Konings gooide I Am Aisha de handdoek in de ring. Ze heeft gevraagd of een boot haar op kan komen halen en verlaat Expeditie Robinson.

Eilandraad

Alsnog moet Kamp Zuid zich klaarmaken voor een eilandraad. De overgebleven expeditieleden moeten iemand anders nog naar huis stemmen. Wordt het Josylvio, die zelf heeft aangegeven door heimwee graag naar huis te willen, of toch Corry, die nog steeds ontdaan is van de ruzie met I Am Aisha.

Heimwee

Uiteindelijk stemt iedereen op Josylvio. Maar presentatoren Dennis Weening en Nicolette Kluijver bieden hem de kans om toch nog even op het eiland te blijven aangezien er al een afvaller is deze week. Josylvio zit al met z’n hoofd in Nederland, dus ook hij verlaat het programma. Twee vliegen in één klap.

Zeuren

De kijkers zaten verward naar de aflevering te kijken. Je knippert één keer met je ogen en er zijn ineens twee expeditieleden weg. Toch was het geen grote verrassing gezien het feit dat Josylvio en I Am Aisha de afgelopen afleveringen alleen maar zaten te zeuren dat ze zo weinig konden eten en ontzettend veel zin in kip hadden. Onder andere dat laatste heeft ervoor gezorgd dat de kijkers in de war raakte van I Am Aisha.

Judeska

Is ze nou een hiphopartiest of het typetje Judeska van standup-comedian Jandino Asporaat? Ze heeft het constant over kip, is hartstikke brutaal en heeft bizar lange nagels. Ofwel: precies hetzelfde als diva Judeska. Helemaal toen I Am Aisha ruzie begon te maken met Corry ging er bij kijkers een belletje rinkelen. De diva was alleen maar aan het schreeuwen en de kijkers wisten het zeker: I Am Aisha is gewoon Judeska.

Zooo dan, de overtreffende trap van ordinair, ik geef u: Aicha! Vanaf nu is Judeska gewoon saai en een engeltje….. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/W9jc5AyZwr — Mirjam (@Mir4real) September 27, 2018

Okay… na dit reclameblok krijgt Judeska….

ehm Aicha bedoel ik… ruzie met Corry King #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/6nFnLFl40t — Mirjam (@Mir4real) September 27, 2018

Ik dacht echt dat ik per ongeluk FC Kip op had staan omdat ik #Judeska op mn scherm had maar nee het was #iamaisha 🤣🤣🤣 #expeditierobinson — Elizabeth van Egmond (@LindavEgmond) September 27, 2018

Zo, dan kan de DINO show weer doorgang krijgen #Judeska #ExpeditieRobinson — Ben (@The_Jyinxx) September 27, 2018

Aicha #ExpeditieRobinson wat een onbeschofte Judeska. Lekker naar huis. — DeManMetDeBaard (@DeManMDBaard) September 27, 2018

Omg hoe durf die onbekende judeska tegen corrie tekeer te gaan😱 #expeditierobinson BLIJF VAN CORRIE AF pic.twitter.com/UZOLBF9Gbr — wendy (@MissesHabboNL) September 27, 2018

Fijn dat Judeska in expeditie robinson zit. Precies dezelfde nagels en hetzelfde taalgebruik. #ExpeditieRobinson — Ray Grimes (@pixeltjeee) September 27, 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP