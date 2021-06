Kijkers ‘I can see your voice’ boos om zure reacties junioreditie

In plaats van volwassen kandidaten stonden er donderdagavond zeven jongeren tussen de 10 en 15 jaar op het podium van I can see your voice. Online ontstond er een hoop discussie over deze speciale junioreditie.

In het RTL 4-programma maakt een gastpanellid en diens meegenomen fan kans op 5000 euro door juist te raden wie van zes deelnemers kan zingen. De fan kiest uiteindelijk één favoriet, waarna ze op einde van de uitzending samen in duet gaan. Kan de zingende kandidaat geen zuivere noot zingen? Dan is het spel niet goed gespeeld en gaat het geld niet naar de fan, maar naar de ‘bedriegende’ zanger.

Ongezouten mening

Op Twitter geven mensen graag hun ongezouten mening over televisieprogramma’s. De ene week zijn de kijkers lyrisch over het duet met Francis van Broekhuizen, de andere week heeft iedereen het over de spelkwaliteiten van Marieke Elsinga. Deze week hadden mensen commentaar op de kinderen die deelnamen aan het programma en dat viel niet lekker bij een grote groep kijkers.