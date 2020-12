Kun je aan iemands appearance zien of diegene kan zingen? Daar probeert het panel van het televisieprogramma I can see your voice antwoord op te krijgen.

In het RTL 4-programma maakt een gastpanellid en diens meegenomen fan kans op 5000 euro door juist te raden wie van zes deelnemers kan zingen. De fan kiest uiteindelijk één favoriet, waarna ze op einde van de uitzending samen in duet gaan. Kan de zingende kandidaat geen zuivere noot zingen? Dan is het spel niet goed gespeeld en gaat het geld niet naar de fan, maar naar de ‘bedriegende’ zanger.

Advertentie

Romy Monteiro

Donderdagavond was het de beurt aan Romy Monteiro (28) en haar grote fan Lars (22) om de nachtegaaltjes van de valse kraaien te onderscheiden. Daarvoor krijgen ze advies van panelleden Jeroen van Koningsbrugge, Marieke Elsinga, Fred van Leer, Ronnie Flex en Samantha Steenwijk. En waar rapper Ronnie Flex – incluis zonnebril – het steeds aan het juiste eind had, was dat bij radio-dj Marieke Elsinga een ander geval.

Dat was al bij ronde één te merken. Het panel dacht zeker te weten dat kandidaat 4 en 5 goed konden zingen, maar Marieke vermoedde dat kandidaat 2 zeker niét kon zingen. Daar gingen Romy en Lars in mee. Dat bleek een hele slechte keuze te zijn; hij kon namelijk wél goed zingen. Het tweetal kon beter naar Ronnies tips luisteren die het wel degelijk goed inschatte.

#MolMarieke

‘Benieuwd hoe erg Marieke er dit keer naast zit’, klonk al een reactie op Twitter alvorens het programma van start ging. Na de eerste blunders van Marieke, stroomden de tweets binnen. ‘Ik moet eens met haar naar een casino’, grapt iemand. Een ander: ‘Duidelijk, Marieke is de mol.’