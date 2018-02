Deze oud-ICT'er is nu een ontzettend succesvol model

Hij leefde op afhaalmaaltijden, zat alleen maar achter zijn bureau en woog op zijn dieptepunt maar liefst 127 kilo. Inmiddels werkt Gwilym Pugh (33) uit Londen als model en stond hij zelfs op de cover van de GQ.

Gwilym begon zijn volwassen leven als verlegen man in de verzekeringsbranche. Sporten kon niet vanwege blessures, en omdat hij altijd aan het werk was had hij nooit tijd om zelf maaltijden te koken.

Laat je baard staan

De opmerking van een kapper veranderde zijn leven. Die adviseerde hem namelijk zijn baard te laten staan. Dat stond Gwilym zo goed dat hij direct geïnspireerd was om helemaal het roer om te gooien. De afhaalmaaltijden werden vervangen door gezonde creaties uit zijn eigen keuken, en de bureaustoel voor een fikse sportroutine. Dat laatste had de meeste impact vertelt hij.

Met resultaat: binnen 5 jaar viel Gwilym 45 kilo af. Zijn resultaat wilde hij delen met de wereld: zijn Instagram-account telt inmiddels al meer dan 173.000 volgers.

Modellenwerk

Zelfs voetballer en knappe man David Beckham ontging dat niet. Hij vroeg de ginger als gezicht voor zijn whiskey-merk en verzorgingslijn House 99. Andere campagnes die Gwilym in zijn portfolio heeft: Vans, Bud Light, GQ en Diesel.

. Ik laat mezelf niet gek maken door alle nonsens eromheen. Mijn vriendin helpt me daarin.”

Het leukste van alles? Het is hem niet in z’n bol geschoten. “Na zoveel jaren in financiën te hebben gewerkt is het fantastisch om met creatievelingen te werken en de wereld rond te reizen”, zegt hij bij Daily Mail (waar nog veel meer foto’s van Gwilym te vinden zijn!). “Ik denk dat ik vooral mazzel heb dat ik pas op latere leeftijd model ben geworden

Als hij op een bergtop staat wappert dat rode haar parmantig in de wind.

En kijk nou, hij leest ook nog eens. Wat een man.

