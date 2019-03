Zó lang zou je elke dag buiten moeten zijn om je gelukkiger te voelen

Een normale doordeweekse dag ziet er bij veel mensen hetzelfde uit. We staan op, stappen in de auto naar het werk, komen thuis en zijn de hele dag zo goed als niet buiten geweest. Toch kun je beter wel even een luchtje gaan scheppen, want een kleine wandeling heeft al veel effect.

Uit resultaten van een onderzoek van de University of Alabama at Birmingham blijkt dat mensen die 20 minuten per dag doorbrengen in een park gelukkiger zijn dan mensen die dit niet doen.

Psychische klachten

Het onderzoek laat zien dat mensen die gedurende de dag tijd in de natuur doorbrengen minder snel last hebben van psychische klachten. Zo hebben ze minder last van stress en mentale vermoeidheid. 20 minuten per dag even gaan wandelen in de natuur of op een bankje doorbrengen in dat parkje om de hoek is al goed voor je gezondheid. En dat kun je dus gewoon in je lunchpauze even doen.

Vogeltjes horen fluiten

Een onderzoek van Kings College London bevestigt deze resultaten. Uit een onderzoek van deze instelling bleek namelijk ook dat tijd doorbrengen in de buitenlucht met bomen en de vogeltjes horen fluiten je gezondheid een boost kan geven. Zeker wanneer je in de stad woont.

Bron: Countryliving.com. Beeld: iStock