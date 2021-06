In Iedereen had het erover bezoekt Art Rooijakkers (44) winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Tien jaar geleden vond daar door een schietpartij wereldnieuws plaats. Slachtoffer Adem Aksoy (39) vertelt hoe hij de schutter recht in zijn ogen aankeek, voordat hij twee keer in zijn buik werd geschoten.

Op 9 april 2011 schoot de man in het drukke winkelcentrum zo’n tien minuten in het wilde weg om zich heen. Zes mensen kwamen daarbij om het leven en zestien mensen raakten gewond. Daarna pleegde de schutter zelfmoord.

Art en Adem ontmoeten elkaar bij een viskraam. “Ik bestelde mijn visje en toen kwam er een meneer met een scootmobiel hiernaartoe, toen kwamen er moeders met huilende kinderen”, weet hij zich nog te herinneren. Toen hij hoorde dat iemand om zich heen aan het schieten is, ondernam hij meteen actie. “Mijn intuïtie was: er gebeurt iets, dus ik moet wat doen.”

Adem spreekt de schutter aan en vraagt wat hij aan het doen is. Een dapper actie, maar daarna wordt hij wel neergeschoten. “Gelukkig draaide ik me ook half om, anders was die kogel dwars door me heen gegaan en had ik hier niet gestaan.” Adem kan de blik van de schutter nog goed herinneren. “Hij had een blik alsof hij in een computerspel zat”, vertelt hij. Met gevaar voor eigen leven rende hij zwaargewond door het winkelcentrum om iedereen te waarschuwen voor de schutter. “Ik zag dat hij aan het herladen was en dat is mijn kans geweest om te vluchten, het winkelcentrum in.”

Kogels in zijn borstkas

Hij heeft geluk dat de schutter niet achter hem aan ging. “Hij deed de deur open en schoot op de mensen die aan de andere kant liepen, en schoot zo een aantal mensen door hun hoofd.” Die beelden blijven hem nog altijd bij. Adem vindt het verschrikkelijk dat hij niet iedereen heeft kunnen redden, zoals de meneer in een scootmobiel die niet kon vluchten over de toonbank van een winkel. “Die heeft negen kogels in zijn borstkas gehad en is hier overleden”, vertelt Adem. “Als je dan zo aan je einde komt… daar heb ik wel moeite mee. Dat kan toch niet. Ik heb nog veel aan hem gedacht.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Iedereen had het erover. Beeld: RTL 4