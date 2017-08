Waarom iédereen het over deze crimineel heeft

Het ene moment steel je een auto en word je bekeurd voor te hard rijden, het andere moment sta je in een studio als model. Het overkwam de 20-jarige Mekhi Alante Lucky.

Mekhi heeft één bruin en één blauw oog waardoor zijn mugshot nogal opviel. Hij werd in april 2016 gearresteerd nadat hij een auto had gestolen en met die auto boven de snelheidslimiet reed. Toen zijn mugshot uitlekte, kreeg hij de bijnaam ‘prison bae’.

Mekhi is niet de enige crimineel met knappe looks: deze boef in bovenstaande video schopte het ook al tot de catwalk.

Geen lieverdje

Een jaar later staat hij onder contract bij een modellenbureau – ondanks het feit dat zijn strafblad net zo kleurrijk is als zijn bijzondere ogen. Hij werd niet alleen gearresteerd wegens autodiefstal, maar ook voor het lastigvallen van een vrouw, inbraak en het tegenwerken van een ambtenaar. Mekhi kwam ook al in de problemen omdat hij zijn taakstraf ontweek. Laat je dus niet misleiden door die kijkers; dit is geen lieverdje.

Mekhi of St.Claire Models @demantistclaire | www.ahmadbarber.com Een bericht gedeeld door Ahmad Barber (@ahmadbarber) op 24 Aug 2017 om 11:11 PDT

Bron: Metro UK. Beeld: Instagram