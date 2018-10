Iedereen heeft het vandaag over dít fragment uit RTL Late Night

Presentator Twan Huys heeft in de uitzending van RTL Late Night gisteravond uitgelegd waar het afgelopen vrijdag mis ging in de communicatie tussen Zwarte Piet-voorstander Jenny Douwes en tegenstander Jerry Afriyie.

Douwes stond afgelopen vrijdag met een aantal anderen voor de rechter, omdat ze bij de intocht van Sinterklaas probeerden om activisten die op weg waren naar een anti-Zwarte-Piet-demonstratie tegen te houden op de snelweg.

Op de eerste rij

Huys wilde dat Douwes en Afriyie aan zijn talkshowtafel met elkaar in discussie gingen en hierover waren een aantal weken geleden al afspraken gemaakt. Volgens de presentator liet Douwes echter vlak voor de uitzending blijken dat ze niet met Afriyie aan één tafel wilde zitten. De makers van het programma besloten Douwes vervolgens tegemoet te komen door Afriyie op de eerste rij in het publiek te zetten.

‘Niemand is blij’

Afriyie stemde hier mee in, maar liet volgens Huys tijdens de reclame blijken dat hij tóch aan tafel wilde zitten. Huys gaf toestemming en daar was Douwes zeer ongelukkig mee. “Niemand is blij met hoe dit is gegaan. Ook ik niet”, vertelt de presentator hierover. “Dit was absoluut niet onze bedoeling, het is echt vervelend voor iedereen.” De redactie van het programma heeft spijt dat ze toestemden met de nieuwe gespreksvoorwaarden van Douwes. Ze hadden zich – met de kennis van nu – aan de oorspronkelijke afspraken willen houden.

Bron: RTL Late Night, NOS. Beeld: ANP