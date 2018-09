Waarom iedereen stikjaloers is op déze foto van Yolanthe

De ruit is komende herfst helemaal trending. Van rokken tot broekpakken en van de Burberry ruit tot de Schotse print: alles kan en mag. Toch is het voor ons even wennen. Des te meer jaloers zijn we op Yolanthe Sneijder-Cabau die deze trend als geen ander rockt.

Afgelopen fashion weeks was de ruitenprint óveral te zien. Het wordt dé trend deze herfst en het leukste is: je kunt de print in alle soorten en kleuren dragen. Of het je goed staat is een ander verhaal, want het blijkt een lastig printje te zijn. Wie deze trend in ieder geval heel goed kan hebben, is niemand minder dan Yolanthe Sneijder-Cabau.

Matcht

Ze plaatst een prachtige foto op Instagram waarop ze volledig gekleed is in rood met zwarte ruitenprint. “Ruitjes-dag”, schrijft ze bij het kiekje. Met deze foto laat ze zien dat ze bovenop de laatste modetrends zit. Zelfs haar fanny pack is geruit en matcht geweldig bij haar jurk. Hoe doet ze dat toch?

Fans

Haar fans zijn ook onder de indruk. “Jou staat werkelijk alles” en “Zo’n ruitje staat bij jou toch anders dan bij Linda de Mol. Mooi hoor”, klinkt het onder het plaatje op Instagram.

