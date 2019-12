Prachtig gebaar: Ieren hangen winterjassen over brug voor daklozen

Waar wij met dit koude weer heerlijk warm op de bank kunnen zitten, is dat voor daklozen helaas anders. De Ierse belangenorganisatie Warm for Winter vroeg de inwoners van Dublin daarom of ze hun winterjassen aan bruggen willen hangen, zodat daklozen warm de winter doorkomen.

Het idee begon bij de Ha’penny Brug in Dublin. Daar hangt een papiertje op een lantaarnpaal met de tekst ‘Als je er eentje nodig hebt, pak ’m dan. Als je wilt helpen, hang er dan eentje op #warmforwinter’.

Help elkaar

Patrick Fryers, de oprichter van de Warm for Winter, hoopt dat het idee ook op andere plekken wordt opgepakt. “Al is het maar één jas. Breng ’m ergens heen waar je denkt dat iemand ’m nodig heeft en hang je jas aan de brug”, zegt hij tegen The Irish Post.

Volle brug

Afgelopen week verschenen al verschillende foto’s waarop een gevulde Ha’penny Brug te zien is. Ook met dozen vol wollen mutsen, handschoenen en sjaals. Het gemeentebestuur van Dublin leek de jassen eerst weg te halen voor een ‘schonere stad’, maar daar moesten de inwoners niets van weten. Ze hingen even later gewoon weer jassen aan de Ha’penny Brug op.

Klein gebaar, groot geluk

Oprichter Fryers zegt voorlopig door te gaan met het ophalen van jassen en moedigt mensen in andere plaatsen aan hetzelfde te doen. “Stel je voor dat iedereen hetzelfde doet, het is geen grote moeite.” Wat een mooi gebaar naar elkaar!

