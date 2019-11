Igone de Jongh krijgt heel bijzonder cadeau bij afscheid Nationale Ballet

Na 24 jaar nam ballerina Igone de Jongh donderdagavond afscheid van het Nationale Ballet. Voor de allerlaatste keer danste ze haar rol als Julia in de voorstelling Romeo en Julia. Na het slotapplaus ontving ze een heel bijzonder afscheidscadeau.

Vanwege haar verdiensten als eerste soliste bij het balletgezelschap en haar bijdrage aan de Nederlandse dans ontving Igone de Frans Banninck Cocqpenning uit handen van burgemeester Halsema. Mensen die minstens 12 jaar bijzonder veel voor Amsterdam hebben betekend, maken aanspraak op deze penning.

Inspiratiebron

De gemeente Amsterdam schrijft in een persbericht dat ‘Igone met haar talent een nieuwe generatie dansers inspireert. Mede hierdoor heeft ze klassiek ballet tot een toegankelijke kunstvorm gemaakt. Zo leerden veel kinderen haar kennen als jurylid bij het televisieprogramma Dance dance dance.’

Eigen beslissing

In een interview eerder dit jaar met Libelle liet Igone weten dat ze blij was dat haar afscheid haar eigen beslissing was. “Ik wil op mijn hoogtepunt weg. Op een moment dat mensen niet in de coulissen of in de zaal mompelen dat het wel mooi is geweest.”

Bij het afscheid was vriendlief Thijs Römer uiteraard ook aanwezig, net als haar zoon Hugo:

We spraken Igone de Jongh eerder dit jaar voor ons jubileum nummer:

Bron: Libelle. Beeld: ANP & Humberto Tan voor Libelle