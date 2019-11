Igone de Jongh gaat voor nieuwe look met kort kapsel

Het is een periode vol veranderingen voor Igone de Jongh. Afgelopen maand trouwde ze met acteur Thijs Römer en nam ze afscheid van het Nationaal Ballet. Nu vond ze het tijd voor nóg een verandering: een nieuwe look.

Op Instagram deelt hairstylist en visagist Leco van Zadelhoff dat hij Igone een nieuwe look heeft aangemeten. Op de foto is Igone te zien met een pixie cut. Hij schrijft hierbij: “Let’s go pixie voor @igonedejongh #shorthair #powerhouse #lecolook #knapmens #mooivanbuitenenvanbinnen”. Scrol snel naar beneden om Igone’s nieuwe kapsel te zien.