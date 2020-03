Een beetje vrolijkheid: ijsbeertweeling Ouwehands Dierenpark voor het eerst naar buiten

In de bizarre tijden waar we momenteel door het coronavirus in leven, is er behoefte aan wat vrolijkheid. Die vrolijkheid brengt de ijsbeertweeling die woensdag voor het eerst naar buiten mocht in Ouwehands Dierenpark.

In Ouwehands Dierenpark werd in november een ijsbeertweeling geboren. Sindsdien verbleven de ijsberen met hun moeder in het ‘kraamhol’ in het ijsberenverblijf, maar woensdag mochten ze dan eindelijk voor het eerst naar buiten.

Advertentie

Mooi moment

Dat moment had natuurlijk een publiekstrekker kunnen zijn, maar door de coronamaatregelen is ook de dierentuin dicht. Gelukkig werd dit mooie moment v00r de ijsbeertjes toch gefilmd en tovert het bij veel mensen een glimlacht op het gezicht:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Ouwehands Dierenpark. Beeld: iStock