Ik probeerde een week niet te klagen (en dit gebeurde er)

Libelle’s redacteur Elselien vond het tijd om wat positiever in het leven te gaan staan en probeerde een week lang niet te klagen. Wat doet dat met je gemoedstoestand? En is het verstandig?

Ik ben heus niet zo’n bromsnor als Maarten van Rossem, maar ik vind het wel lekker om af en toe even flink te zeuren. Het liefst lucht ik mijn hart over het feit dat ik alwéér door een hoosbui fietste, iemand zijn levensverhaal zo nodig moest vertellen in de stiltecoupé, ik een ladder in mijn panty had of het feit dat ik zóóóóó druk ben.

Seintje

Allemaal vreselijk natuurlijk, maar wat nog erger is: volgens onderzoekers van de universiteit van Indiana veranderen je hersenen door te klagen. In negatieve zin welteverstaan. Wanneer je klaagt, stuur je een negatief seintje naar je brein. En als je dat ervaart, ga je meer klagen. Een vicieuze cirkel dus.

Sportieve start

Tijd om die cirkel te doorbreken en een weekje niet te miepen. Ik fiets op maandagochtend vier minuten te laat van huis en moet daardoor (met wind tegen) stevig doortrappen om mijn trein te halen. Maar hé, ik ben de week weer sportief begonnen, besluit ik als ik net op tijd in de wagon spring.

Elk voordeel…

Gedurende de week merk ik dat mijn nieuwe, positieve levenshouding een hoop voordelen heeft. Wanneer mijn interviewkandidaat op het laatste moment afzegt, klaag ik daar niet over tegen mijn collega. Ik ga meteen op zoek naar een nieuwe kandidaat zodat ik mijn deadline nog haal. En als mijn vriend me tijdens het eten vraagt hoe mijn dag was, slik ik mijn klaagzang in en vertel ik juist over de dingen die mijn dag de moeite waard maakten. Ik merk dat ik hierdoor zelf positiever naar mijn dag kijk en dat stemt me vrolijk.

Heeft zijn nadeel…

Toch merk ik dat deze challenge niet alleen maar voordelen heeft. Als een vriendin me appt of ik het ook zo belachelijk koud vind buiten, schrijf ik terug dat ik blij ben dat het zonnetje (achter de wolken) schijnt. En wanneer collega’s klagen over die tenenkrommende tekst, roep ik dat we er ‘vast nog iets leuks van kunnen maken’. In beide gevallen wordt het gesprek er niet leuker op. En het is misschien goed om je partner te vertellen over de leuke kanten van je dag, maar ik heb ook het gevoel dat ik niet helemaal eerlijk ben doordat ik zaken weglaat.

Lange termijn

Omdat ik merk dat ik in de loop van de week toch af en toe begin te klagen, bel ik met positiviteitscoach Miranda Kalksma. Want is het eigenlijk wel gezond om niet meer te klagen? “Ik zou het heel bijzonder vinden als het je lukt om nooit meer te mopperen. Minder klagen is goed, maar helemaal niet meer klagen is op lange termijn geen goed idee”, vertelt ze. “Het is belangrijk om af en toe je hart te luchten bij vriendinnen of je partner. Gedeelde smart is tenslotte halve smart.”

Klagen opent deuren

Ook op de werkvloer mag je af en toe best een beetje zaniken en zeuren, vindt Kalksma. “Klagen opent deuren: juist door aan te geven dat je bepaalde dingen niet leuk vindt, kun je met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe het beter kan.” Toch is dit geen vrijbrief om altijd maar negatief te zijn. Kalksma: “Je wilt niet in de buurt zijn van een zeurkous die over alles klaagt. Je moet het wel kunnen relativeren en denken: morgen wordt het beter.”

Elastiekje

Kortom: klagen mag, maar overdrijf het niet. Voor wie steeds een beetje meer op Maarten van Rossem begint te lijken, heeft Kalksma een paar tips:

1. Ga bij jezelf te rade

“Hou een paar dagen bij hoeveel je klaagt en waarover. Klaag je meer dan je dacht? En heb je echt reden tot klagen of valt het eigenlijk allemaal wel mee? Om het makkelijker te maken kun je een elastiekje om je pols doen en iedere keer van pols wisselen zodra je klaagt. Als je vaak wisselt, weet je: ‘nu moet ik me voorlopig even inhouden’.”

2. Omdenken

“Stel je hebt een lekke band. Daar kun je over mopperen, maar je kunt ook even afstand nemen van de situatie en bedenken wat deze gebeurtenis je oplevert. Misschien kun je nu wel een dagje thuiswerken of reis je met het openbaar vervoer waardoor je mensen spreekt die je anders nooit zou ontmoeten.”

3. Kom in actie

“Je kunt bijvoorbeeld blijven klagen dat je te dik bent – en daarmee vissen naar complimenten dat het eigenlijk wel meevalt – of je dóet er gewoon iets aan. Merk je dat je vaak klaagt over hetzelfde onderwerp? Bekijk hoe je de situatie kunt veranderen.”

Opgelucht

Aan het eind van de week slaak ik een zucht van opluchting. HET IS VOORBIJ! Maar een beetje minder Geer & Goor in mijn leven (‘Het is hier vréééééselijk!’) kan geen kwaad. Misschien toch maar even een elastiekje pakken.

Bron: Positiviteitscafe. Beeld: iStock