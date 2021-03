Kijkers hebben wijn-ig positiefs te melden over ‘Ik vertrek’-aflevering

Zaterdagavond was de eerste aflevering van het nieuwe programma De verraders te zien. Dit spannende spel vol leugens en bedrog viel behoorlijk in de smaak bij de kijkers. Al hadden zij één verbeterpunt.

Advertentie

De verraders

Het nieuwe RTL-programma is een mix tussen het razendpopulaire programma Wie is de mol? en het spel De weerwolven van Wakkerdam. Achttien BN’ers worden in een kasteel in Zuid-Limburg gedropt. Daar moeten ze met elkaar samenwerken om een grote zilverschat te winnen, maar dat is best lastig aangezien zich onder hen drie verraders bevinden. Zij doen er natuurlijk alles aan om zelf met de buit ervandoor te gaan.

Ontmaskeren

Elke nacht mogen de verraders een medekandidaat ‘vermoorden’ om zelf dichterbij de schat te komen. Ondertussen proberen de overige deelnemers de valserikken te ontmaskeren zonder zelf ‘vermoord’ te worden. Zij mogen iedere dag iemand wegstemmen om zo de verraders te proberen te elimineren. Maar aangezien zij zelf ook mee mogen stemmen is dat heel moeilijk. Lukt het de kandidaten om de echte verraders te ontmaskeren of elimineren ze per ongeluk onschuldige kandidaten?