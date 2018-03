Kijkers hebben volop medelijden met ploeterende Jessica uit 'Ik Vertrek'

Jessica en Arno de Jong emigreerden in ‘Ik Vertrek’ tien jaar geleden naar de Franse Alpen, om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Zowel toen als nu hebben kijkers vooral medelijden.

Het was voornamelijk de droom van Arno die ze verwezenlijkten en niet die van Jessica, proefden kijkers uit de woorden van het koppel en hun familie.

Zieke vader

Zonder ook maar enige zekerheid van een woning en een baan, trokken Jessica en Arno naar het Franse skidorp Flaine, om daar een reisorganisatie op te richten dat skitrips aanbiedt. Met pijn in haar hart nam Jessica afscheid van haar baan als juf. Ook haar doodzieke vader maakte de emigratie er niet makkelijker op – ook al was hij apetrots op zijn dochter.

Arno’s plan

“Ik denk dat het meer Arno’s plan is dan die van Jessica”, voorspelde Jessica’s broer Jasper al op het afscheidsfeestje. “Maar Jessica staat achter Arno, dus die gaan gewoon met z’n tweeën”, vult broer Marco aan. Ja, Jessica staat achter Arno, maar misschien iets té, oordelen sommige kijkers.

Manusje van alles

Eenmaal in Frankrijk verliep de woningzoektocht nog moeilijker dan verwacht, net als de zoektocht naar een baantje voor Jessica – die toen nog geen woord Frans sprak. Uiteindelijk kreeg ze een baantje als ‘manusje van alles’ bij de burgemeester van het dorp, terwijl Arno zijn dagen sleet aan het skigebied verkennen op zijn snowboard. “Ik kan hier niks, ik doe steeds hetzelfde”, betreurde Jessica toen al. “Ik mis mensen om me heen, mijn vrienden om lekker een biertje mee te drinken.”

Nog steeds vol verbazing dat men gaat verhuizen zonder maar 1 woord van de taal te kunnen spreken 🤔 #ikvertrek — Edgerick (@Ed_gerick) 10 maart 2018

‘Schat als ik nou de hele dag ga snowboarden en jij gaat werken? Nee niet schoonmaken maar als manusje van alles; poetsen zeg maar, ga je dan mee in Frankrijk wonen?’ ‘Ja, leuk!’ #ikvertrek — ruftkudt (@ruftkudt) 11 maart 2018

#IkVertrek Arno heeft het zwaar voor elkaar. Een heerlijk leven met een huissloof op de achtergrond die dat mogelijk maakt.#eikel. — HvG (@HvG100) 10 maart 2018

Een overzichtelijke taakverdeling: Jess werkt zich de tyfus (berg op) en Arno snowboardt met de toeristen door de bergen (berg af). 😎 #ikvertrek — KING phone-a-lot (@Robbiati) 10 maart 2018

Arno leeft een héérlijk leventje al 10 jaar lang. Lekker buiten zijn, snowboarden, dagen de bergen in. En zij werkt. Wat doet ze daar nog steeds!? #IkVertrek — Gerine (@Guin85) 10 maart 2018

En wat hebben we geleerd vandaag? Dat er nog steeds vrouwen zijn die hun hele leven opofferen voor een man. #ikvertrek — Fred Baudet (@dutchdude070) 10 maart 2018

Ziet die vent van d’r dan niet dat ze hele tijd hints opgooit dat ze het niet naar d’r zin hebt?! #IkVertrek — Frank (@Frankzinnig) 10 maart 2018

Jessica, ga naar Nederland weer lekker voor de klas staan😀 #ikvertrek — Marjan Haasjes-Boom (@HaasjesMarjan) 10 maart 2018

Dus terwijl Arno zijn droomt leeft, ploetert Jessica door en mist haar droom: voor de klas. #ikvertrek — Jasper v. Greuningen (@vanGreuningen) 10 maart 2018

Zoontjes

Tien jaar later wonen Jessica en Arno nog steeds in de Franse Alpen, maar nu in het skidorp Sammoëns. In dat decennium is veel gebeurd in huize De Jong. Jessica heeft het emotioneel gezien ontzettend zwaar gehad. Haar zieke vader is hen een paar keer op komen zoeken, maar zo’n zes jaar geleden overleden. Maar er is ook mooi nieuws: ze zijn ouders geworden van twee zoontjes en de skitrips lijken eindelijk goed op gang te komen.

Geen spijt

Ook heeft Jessica haar roeping gevonden als kok. Ze heeft nu haar eigen cateringbedrijf, waarmee ze kookt voor Arno’s skigasten maar ook voor diverse feestjes. Toch mist ze het juf zijn nog weleens en is ze ook niet heel erg te spreken over de Franse manier van onderwijzen. Maar terug verhuizen naar Nederland? Nee, daar peinzen zowel Arno als Jessica niet over. “Als iemand ons vraagt of we ooit spijt hebben gehad van onze deelname, is het antwoord ronduit nee; het was een geweldige en rijke ervaring!”

Leuk stel en veel respect voor hun doorzettingsvermogen want het ging daar beslist niet altijd bergop. #ikvertrek pic.twitter.com/up13YN6fdm — Elsschot (@marcelbar8) 10 maart 2018

Mooie aflevering van #IkVertrek sterke mensen die hebben door gezet, en hun plekje hebben veroverd in een heel mooi deel van de wereld. — Kees Sturm (@Keessie84) 10 maart 2018

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Ik Vertrek. Beeld: Facebook