Benny (51) en Andrea (52) ruilen Assen in voor Noorwegen. Maar hun plan loopt allesbehalve gesmeerd.

Maar hoe is het nu met de twee, die het avontuur wilden beginnen in Noorwegen maar te maken kregen met tegenslag na tegenslag? Ze zijn weer terug in Nederland:

“Met ons gaat het fysiek op en neer. Ik (Andrea) heb het geregeld heel moeilijk en zit ook wat vaker in een grote dip dan Benny. Benny heeft zijn baan bij de fietsenstalling op kunnen zeggen doordat ik nu ook een baan heb voor 2 dagen in de week. Nu hebben wij ook weer een weekend. En dat doet ons goed. Benny werkt nog wel bij een groot postbedrijf. Maar ook dat is geen vetpot! Ik werk voor een schoonmaakbedrijf en maak bungalows schoon. Absoluut niet mijn hobby, maar soms moet je wat!”

“Wij wonen nu nog steeds in de caravan op de camping. En wij zien best tegen de komende tijd op i.v.m. de winter. Mocht het toch te koud worden dan kunnen wij al bij verschillende mensen slapen. Maar dat is niet onze bedoeling om iedereen met ons op te schepen. Ook staan wij inmiddels ingeschreven bij verschillende woningbouwverenigingen en afgelopen dinsdag zijn wij ook nog ingeschreven bij kleinere dorpen met een kortere wachtlijst. Ca. 6 maanden. Anders kan het nog 3 tot 5 jaar duren. Zolang willen wij niet in deze caravan verblijven.”

“Nu maar weer de strijdkracht omhoog halen en strijden voor ons nieuwe onderkomen en bedrijf! Lieve mensen, zo staat het er nu voor bij ons.”

Hallo lieve mensen, zoals je hebt kunnen zien is het niet allemaal gegaan zoals we hadden gepland. Benieuwd hoe het nu met ons is? ✅ ons #IkVertrek-verhaal: https://t.co/enT7WooeTO pic.twitter.com/byeqT22IVO — Ik Vertrek (@ikvertrek) 15 september 2018

Lees hier het hele verhaal over hoe het nu is met Benny en Andrea en hun floatcentrum.

Bron: AVROTROS. Beeld: Twitter