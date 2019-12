Goed nieuws voor liefhebbers van 'Ik vertrek'

2020 begint goed als je graag kijkt naar Ik vertrek. Avrotros zendt namelijk vanaf 1 januari een tijdje dagelijks nieuwe afleveringen uit.

Het verloopt altijd volgens hetzelfde stramien: Nederlanders zijn hun baan en het land zat en dromen ven een toekomst in het buitenland. Een tikje naïef gaan ze vervolgens het avontuur aan. Vanaf dan kan het faliekant mis gaan, of het komt na een dieptepunt met luie aannemers, geldgebrek en cultuurverschillen toch nog goed. Wat is het toch ook een heerlijk programma.

‘Ik vertrek’ dagelijks op tv

En vanaf 1 januari kun je daar dus dagelijks naar kijken. In ieder geval voor 4 dagen, wat een feest!

Het nieuwe seizoen van Ik vertrek ging afgelopen zaterdagavond van start. Normaal wordt het programma 1 keer per week uitgezonden. Maar vanaf nieuwjaarsdag tot en met zaterdag 4 januari staat er íedere dag een nieuw gezin centraal dat naar het buitenland gaat.

Ik vertrek-terugblik

Ook leuk: op 11 januari kun je zien hoe het nu gaat met een paar oud-deelnemers. Hopelijk hebben ze hun droom allemaal waar kunnen maken.

Zelf vertrekken?

Ook zin gekregen om weg te gaan? Wat dacht je van een vakantie naar het betoverende IJsland?



Bron: AD.nl. Beeld: Avrotros