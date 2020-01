'Ik Vertrek'-stel 'De Scheetjes' volgt De Meilandjes op met nieuw programma

Na het succes van de familie Meiland met Chateau Meiland krijgt nu ook een ander Ik Vertrek-koppel een eigen realityserie.

Herinneren we ons Karin en Hans uit Ik vertrek nog, die in 2016 naar Bonaire emigreerden en elkaar continu ‘scheet’ noemden? Zij volgen Erica en Martien Meiland op en komen ook met een eigen programma.

De Scheetjes

Hans en Karin komen uit Capelle aan den IJssel en vertrokken 3 jaar geleden naar Bonaire om daar een mini-adventure golfbaan te beginnen. In Ik Vertrek kon iedereen hun avonturen volgen en de kijkers thuis genoten volop van de rasoptimisten. Ook vonden ze het hilarisch dat Hans en Karin elkaar om de haverklap ‘scheet’ noemden.

Optimistisch

Het sympathieke stel liep in Bonaire al gelijk tegen een boel problemen aan. Het was namelijk niet makkelijk om een fijn stuk grond op Bonaire te vinden, vooral nadat bleek dat Bonaire voor een deel bestaat uit beschermd natuurgebied. Na 15 maanden was er nog steeds geen grond voor de golfbaan beschikbaar, maar Hans en Karin bleven optimistisch. Het glas was bij De Scheetjes áltijd halfvol.

Golfbaan

Want ondanks alle tegenslagen, kwam het gelukkig toch allemaal op z’n pootjes terecht. Ze kregen uiteindelijk een mooi stuk grond van 2700 vierkante meter in erfpacht en zijn gelijk begonnen met verbouwen. Na 8 maanden keihard te hebben gewerkt, is het ze dan toch echt gelukt: de golfbaan is klaar.

Realityserie

En dat smaakte naar meer. Nu de golfbaan af is, wil het stel op een nabijgelegen stuk grond een resort gaan bouwen, geheel in Country & Western-stijl. Het realiseren van dit ambitieuze uitbreidingsplan kunnen we volgen in deze zesdelige realityserie De Scheetjes: bouwen op Bonaire. Vanaf maandag 6 januari iedere week te zien om 20.30 uur bij SBS6.





Bron: Ik Vertrek, SBS6. Beeld: Annoeska Philips | Talpa Pers