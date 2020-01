Zo gaat het nu met de emigrerende exen Michiel en Sibel uit 'Ik vertrek'

4 jaar geleden waren Michiel en Sibel een veelbesproken koppel in Ik vertrek. Ze emigreerden samen naar Frankrijk, maar niet als koppel, maar als exen. In de terugblikaflevering van afgelopen zaterdag kwamen we erachter hoe het nu met de 2 gaat.

Ook het grote leeftijdsverschil tussen Michiel en Sibel zorgde ervoor dat ze 2 jaar geleden veel werden besproken. Paardenfluisteraar Sibel was toen 24 en Michiel 42.

Hoe gaat het nu met Michiel en Sibel uit Ik vertrek

Inmiddels runnen de exen een goedlopend bed and breakfast. De plannen voor een groepsaccommodatie annex retraite hebben ze wel laten varen.