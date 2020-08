‘Ik Vertrek’-familie Geurts over coronatijd: “Niet waarvoor je naar Spanje emigreert”

In 2017 laten Dirk, Feikje en hun kinderen Jep en Siem hun fijne Amsterdamse leven achter om hun droom waar te maken. Ze kopen een huis hoog in de bergen van Andalusië. Met de camera’s van Ik vertrek om zich heen, bouwen ze er een waar vakantieparadijs. Maar de coronacrisis maakt dat hele verhaal ineens een stuk minder sprookjesachtig.

Dirk: “Corona leek eerst nog heel ver weg. Op het nieuws zagen we er van alles over. Maar het besef dat het ons zou raken, was er eerst nog niet. Ik herinner met dat er gasten belden in een weekend in maart. Ze zouden dinsdag komen en vroegen hoe de situatie hier was. Ja, prima, dachten we. Maar toen ging het ineens heel snel. De donderdag erna ging alles dicht en werd het leven heel anders. Hebben we genoeg water in huis? Genoeg eten? Zijn alle gasten afgebeld? En hoe lang gaat dit duren? Toen kwam de angst.”

Zakelijk drama

“Zakelijk was het een drama. Van de één op de andere dag hadden we geen gasten meer. Vooral voor het voorjaar werd er veel geannuleerd. We zijn hier in 2017 naartoe vertrokken, dus we zijn nog vrij nieuw hier. Onze droom zijn we pas net aan het verwezenlijken. Iedere boeking die dus bij ons binnenkomt, is nog altijd een high five-moment voor ons. Dat we nu dus alleen maar afmeldingen kregen, was extra zuur. Dat werkte heel demotiverend.”