Zó is het nu met de familie Van Zadelhoff uit 'Ik vertrek'

De familie Van Zadelhoff emigreerde in ‘Ik vertrek’ naar Frankrijk. Kijkers hadden volop medelijden met hun twee jongste kinderen, die mee moesten.

Marian (45) en Mike (49) van Zadelhoff hebben een groot gezin van maar liefst zeven kinderen. Ze verwezenlijkten hun droom in Ik vertrek, door een bed & breakfast op te richten in een Frans dorpje. De droom van de ouders, maar de nachtmerrie voor hun kinderen, merkten kijkers op.

Huilen

De vijf oudste kinderen wonen al op zichzelf en bleven dus in Nederland. Maar de 14-jarige Yara en 12-jarige Richard moesten met pa en ma mee. En nee, zij stonden niet te springen om naar een Frans, afgelegen dorpje te verhuizen, waar ze niemand kennen en naar een Franse school (“Het lijkt meer op een gevangenis”) moeten. Dat leverde de nodige sippe gezichten en tranen op, zeker bij Yara. Tot groot medelijden van de kijkers.

Ik zeg nogmaals. Ach, meisje. #ikvertrek — Elsewine Rietveld (@Elsewine) 3 februari 2018

Wat doe je je kinderen aan. Egoisten #ikvertrek — Wim de Heus (@Heusw) 3 februari 2018

Je weet al een jaar dat je naar Frankrijk gaat en je kinderen naar een Franse school moeten en als het dan zover is spreken ze geen woord Frans… #ikvertrek — Edwin (@Strateeg10) 3 februari 2018

De droom van de ouders is de nachtmerrie van de kinderen. Steeds weer. #ikvertrek — Erik Burgers (@Erik_Burgers) 3 februari 2018

Waarom doen ouders dit hun kinderen aan? #ikvertrek — Mamamia (@mamamia208) 3 februari 2018

1. Je neemt je kinderen hun omgeving en vrienden af

2. Je zet je kinderen in de nieuwe omgeving een klas terug, waardoor er een leeftijdsverschil is en ze nog moeilijker nieuwe vrienden maken. Onbegrijpelijk. #ikvertrek — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 3 februari 2018

When de kussens op de bank het leuker hebben dan het gezin zelf.#IkVertrek pic.twitter.com/XDIskxCbVW — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) 3 februari 2018

Is er eigenlijk al een speciaal noodfonds voor kinderen wiens leven is verpest door #ikvertrek? — Accountnaam (@accountnaam) 3 februari 2018

“Geen haat naar mijn ouders ofzo, maar waarom moet ik mee naar Frankrijk? Waarom hebben ze niet gewoon mijn zus meegenomen?” Ik vind dit best schrikbarend hoor.. #ikvertrek — Fenne (@Fenn_ee) 3 februari 2018

In de vakanties moeten de kinderen mee naar Frankrijk om te klussen. En ik maar denken dat kinderarbeid in Nederland verboden was. #ikvertrek — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 3 februari 2018

Als mijn kinderen echt een hekel aan me hebben, kijken we altijd #IkVertrek. #kanaltijderger — anne (@anneaeri) 4 februari 2018

Droge muesli

Zoals in eigenlijk iedere Ik vertrek-aflevering, verloopt de emigratie en verbouwing niet van een leien dakje. Rasoptimist Mike wil vanwege het krappe budget namelijk alles zelf doen. Gestuntel, een mager ontbijt voor een bed & breakfast: kijkers waren uiterst kritisch.

“Dus je hebt stopcontacten gemaakt en ze nog niet aangesloten?”

“Ja, ik dacht ik laat het maar even zo.”

“Oh, nou, hmm. Weet je het zeker?”

PASSIVE AGRESSIVE SCHOONMOEDER ALERT 🚨 #ikvertrek — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) 3 februari 2018

Het lijkt me echt heeeerlijk, om in deze B&B te ontbijten. ….#ikvertrek pic.twitter.com/RSmPBjgGzS — Mevrouwtje Claassen- van Daal (@DaalSanne) 3 februari 2018

Afbakbroodjes en croissants uit de oven. Heerlijk Frankrijk. #ikvertrek — Claudia v/dn Heuvel (@chill040) 3 februari 2018

We gaan er eens goed voor zitten. #ikvertrek pic.twitter.com/jgUykdeuNQ — Abbie Chalgoum (@Abbie1979) 3 februari 2018

Help, mijn man is klusser

Na al het verdriet en gestuntel, zijn we razend benieuwd: hoe gaat het nu met de familie Van Zadelhoff en hun bed & breakfast? Nou, beter dan ze hadden durven dromen, laten Marian en Mike weten. Ze hebben naar eigen zeggen erg goed gedraaid.

Toch is hun huis hier en daar nog een beetje een bouwval. “Van de week werd de grap al gemaakt dat Help, mijn man is klusser het volgende programma wordt waar we aan mee gaan doen.” Mike heeft het namelijk heel druk met opdrachten als websitebouwer voor campings en andere bed & breakfasts. En dus is hij amper toegekomen aan de verdere verbouwing van het huis. De bed & breakfast daarentegen ziet er volgens Marian tiptop uit. “Alles op z’n tijd.”

De kinderen

En hoe is het nu met de kinderen? Ook boven verwachting goed, laat Marian weten. “Yara is verliefd geworden op een jongen uit het dorp. (…) In de Ik vertel-aflevering was hij oo ste zien, op een wit paard dacht ik.” Ook met Richard gaat het lekker. “Hij begint al aardig Frans te spreken. Hij heeft een paar Franse vrienden op school en dan gaat het spreken van de taal erg snel.” Ook valt hij volgens de trotse moeder in de smaak bij de meisjes, waardoor hij het leuk vindt om naar school te gaan.

De andere vijf kinderen van Marian en Mike die nog in Nederland wonen, missen ze enorm. “Dat wisten we van tevoren, maar het is toch even slikken soms. Gelukkig hebben we al een familieweekendje gehad ergens in Normandië, waar iedereen naar toe kwam met aanhang.”

Naar verwachting gaan de zaken alleen maar nog beter lopen. “Er is hier de afgelopen periode zoveel regen gevallen, dat we een kurkdroge zomer verwachten.” Bonne chance, Marian en Mike!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AVROTROS. Beeld: Facebook