Zó is het 6 jaar later met boer Han (54) en zijn Hanneke (29) uit 'Ik Vertrek'

‘Ik Vertrek’ zocht gisteravond oude bekenden op. Zo reisden ze af naar Australië, waar veehouders Han en Hanneke Reesink zes jaar geleden naartoe emigreerden.

En net als de koeien in hun veehouderij, is er in de familie ook flink wat voortgeplant. Het leek wel een aflevering van Boer zoekt vrouw in plaats van Ik Vertrek, vonden sommige kijkers.

Heel gezin naar Australië

Boer Han was klaar met alle regeltjes die ze in Nederland aan boeren opleggen. Daarom verkocht hij zijn boerderij in Drenthe en vertrok hij in 2012 met zijn 25 jaar jongere vriendin Hanneke naar Australië, waar boeren veel vrijer in hun doen en laten kunnen zijn. Ook hun twee kinderen Hanna (2) en Johan (1) gingen mee. En de 19-jarige Erwin, Hans zoon uit een eerder huwelijk, zag ook al een toekomst voor zich in Australië: als veehouder, net als zijn pa.

Gezinsuitbreiding

De reünie met de familie Reesink staat vooral in het teken van koetjes en kalfjes – letterlijk en figuurlijk. In 2012 maakte Hanneke al bekend opnieuw zwanger te zijn, wat eigenlijk nog ‘geheim’ was – ze wilde niet dat mensen zich zorgen gingen maken terwijl ze noeste arbeid verrichte in de veehouderij. Dat kind, zoontje Jack, is inmiddels 4 jaar.

Opa

Ook Erwin, die nu 25 jaar is, zorgde voor een gezinsuitbreiding. Hij is inmiddels drie jaar getrouwd en de trotse vader van een zoontje dat nu 1 jaar is. Opa Han is maar wat trots.

Dit is wel de aflevering van de voortplanting zeg. 😂 #ikvertrek — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 10 maart 2018

Boerenfamilie

Toch is er ook wat verdriet in het gezin geweest. Erwin is namelijk in zijn vaders voetsporen getreden en ook veeboer geworden, maar is niet in het familiebedrijf komen werken. Hij is zijn eigen bedrijf in Australië gestart. En daar had Han het best moeilijk mee. “In het begin heb ik er wel een traantje om gelaten, dat mag je best weten. Ik had het me anders voorgesteld.”

Is dit #ikvertrek of boer zoekt vrouw? — Suus (@MissPointwood) 10 maart 2018

Nederland nog altijd thuis

Gelukkig houden ze nog evenveel van elkaar. En heimwee hebben de Reesinkjes niet. “Ook al mis je de familie soms best wel. Even bij elkaar op de koffie komen is er niet meer bij, maar het internet maakt alles een stuk makkelijker. We gebruiken veel WhatsApp. Zo hebben we nog met veel mensen uit Nederland contact.”

Australië is een mooi land om te leven en ideaal om in te ‘boeren’, laat de familie weten. Toch zal Nederland altijd nog hun thuis zijn. “Ook Nederland is een prachtig land. Maar hier genieten we enorm van de hoeveelheid ruimte om ons heen.”

Je kunt de aflevering van Ik Vertrek hier terugkijken.

Bron: Ik Vertrek. Beeld: AVROTROS