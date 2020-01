Kijkers 'Ik vertrek' raken niet uitgepraat over 'kartonnen huis'

Zaterdagavond zaten bijna 1,5 miljoen mensen aan de buis gekluisterd voor Ik vertrek. In deze aflevering zagen we hoe Brabanders David (50) en Gine (48) naar het Spaanse Aspe afreizen om daar een Bed & Breakfast te beginnen.

Het roer om

David en Gine genieten volop van het leven. Maar dan krijgt Gine borstkanker. Na de pittige behandelingen besluit het stel het roer om te gooien: ze kopen een houten huis in Aspe met het plan om er een Bed & Breakfast te beginnen. Na 2 maanden klussen hopen ze de eerste gasten te mogen ontvangen. Maar uiteraard loopt het niet allemaal even gesmeerd…

Nachtmerrie

Terwijl het koppel wacht op de exploitatievergunning die maar niet rond wil komen, worden ze getroffen door noodweer. De buitenkant van het pand blijkt dan helemaal niet bestand te zijn tegen een regenbui. De bouwexpert laat David en Gine zelfs weten dat ze een ‘kartonnen huis’ hebben gekocht. In korte tijd verandert hun grote droom in een nachtmerrie.

Op Twitter raken kijkers niet uitgepraat over de pech van het koppel:

Voor 120.000 euro is dit het duurste stukje karton ooit… #ikvertrek — Jeroen Bartels (@JBartels96) January 4, 2020

René Froger zingt dalijk: ‘Een eigen huis, een plekje van karton’ #IkVertrek — Marco van den Berg (@Gierzwaluw) January 4, 2020

bijzonder hoor… een huis van karton kopen in Spanje dat bij iedere regenbui in elkaar kan flikkeren als een spons. En dan je geld in een zwembad steken. #ikvertrek — Tweep Des Vaderlands (@superjan) January 4, 2020

Een huis van karton, omgeven door een zee van stront. Dit slaat voorlopig alles. #ikvertrek — x_boris (@x_boris1) January 4, 2020

Oh nee toch, ze zijn belazerd. Met een huis van papier en karton. WAT ERG. #ikvertrek — Debora Boomsma (@DeboraBoomsma) January 4, 2020

Hoe is het nu?

Gelukkig laat het stel aan Avrotros weten dat het nu de goede kant op gaat. “We hebben eindelijk iemand gevonden die ons huis gaat opknappen en dat voor een schappelijke prijs. Op 3 januari start de bouw en komt er een stenen muur rondom ons huis. Maar omdat we op dit moment van ons verzekeringsgeld leven en we nauwelijks inkomsten hebben, zijn we genoodzaakt om een baan te zoeken. Gine heeft sinds woensdag 4 december een baantje in de thuiszorg. David is druk bezig om klanten te werven, zodat hij als sporttherapeut meer werk krijgt.”

Spijt van het avontuur hebben David en Gine gelukkig niet. “Maar als Gine dit allemaal van tevoren had geweten, hadden we nooit deze stap gezet. Soms zien we het even niet meer zitten. Maar dan kijken we eens goed om ons heen, naar de bergen en de zon. Dan weten we dat het allemaal wel goed komt. Het is maar materieel, gezondheid is veel belangrijker. Schouders eronder en weer doorgaan.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter & Avrotros. Beeld: Avrotros