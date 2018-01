In ‘Ik vertrek’ was zaterdagavond te zien hoe ex-geliefdes Michiel (42) en Sibel (24) samen naar Frankrijk emigreerden. Hoe gaat het nu met ze?

De Ik vertrek-aflevering met ICT’er Michiel en paardenfluisteraar (!) Sibel leverde flink wat verwarring op. Om het leeftijdsverschil, maar ook om het feit dat Sibel inmiddels een nieuwe vriend heeft: Ed – die ook een stuk ouder is en níet meeverhuisde.

Toch kroop het bloed waar het niet gaan kon en waren de 2 ervan overtuigd om toch nog samen een succesvolle onderneming in Frankrijk op te kunnen starten. Vandaar hun deelname aan Ik vertrek, waarin te zien was hoe het opvallende koppel naar het Franse Lot-et-Garonne trok. Ze kochten daar een vervallen boerderij, die ze ombouwden tot een groepsaccommodatie waar workshops en trainingen worden gegeven.

Helaas pindakaas: Sibels relatie met Ed strandde en met ex Michiel (ingewikkeld, allemaal) kreeg ze de hele verbouwing niet zo snel voor elkaar als gehoopt. Ze wilden alles zelf doen, en dat bleek toch moeilijker dan gedacht. De opening liet dan ook lang op zich wachten: ze deden er uiteindelijk anderhalf jaar over. Maar nu is Bély Bas dan toch echt in business.

De verbouwing is afgerond, de wifi doet het eindelijk goed en de eerste paar workshops en cursussen zijn gegeven. De winter bood weinig spannends op het Franse platteland. Michiel en Sibel hadden dan ook een winterstop ingelast, maar vanaf februari kunnen de groepssessies weer verder gaan.

Het ex-stel is vastberaden om de zaak voort te zetten. Ze hebben dan ook veelbelovende toekomstplannen: zo willen ze dit jaar ook graag zélf workshops en cursussen gaan organiseren. Spijt van de emigratie hebben ze allerminst. Ze genieten van de natuur en ritten met hun honden en paarden en hebben naar eigen zeggen geen dag heimwee gehad. “En ook geen behoefte om terug te gaan naar Nederland”, laten ze weten. “Het contact met familie en vrienden is eigenlijk veel intensiever geworden – als ze langskomen dan ben je direct een paar dagen samen wat alle tijd geeft voor verdieping.”

Het dynamische duo adviseert iedereen die twijfelt over emigreren het ‘gewoon te doen zodra je de kans krijgt’. “Zo’n mooie droom mag je niet laten schieten.”

Zoals benoemd, vonden veel kijkers het ex-stel maar wat raar. Anderen zijn juist lovend over Michiel en Sibel. “2 mensen die zich niet in standaard hokjes laten duwen, diepe buiging voor jullie”, reageert iemand. Een ander: “Mooie aflevering, zo kan het dus ook in plaats van ruzie en rare taferelen en drama toch?”

