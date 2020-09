Zorgpersoneel en politici woest om #ikdoenietmeermee-actie van BN’ers

Het kan je bijna niet zijn ontgaan: de #ikdoenietmeermee-actie van verschillende BN’ers. Bij politici en zorgpersoneel schoot deze actie in het verkeerde keelgat. “Mensen die meedoen aan #ikdoenietmeermee nodig ik graag uit om een kijkje te nemen op de IC.”

Onder andere Thomas Berge, Tim Douwsma, Bizzey en Famke Louise lieten maandagavond via social media weten dat zij zich niet langer houden aan de coronamaatregelen van het kabinet. Dit bericht deelden zij onder de hashtag #ikdoenietmeermee.

“Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee”, laten ze weten in hun video.

De BN’ers vinden dat de overheid te weinig duidelijkheid geeft en dat ze ‘kritische artsen de mond snoeren’. Daarnaast zetten ze vraagtekens bij hoe dodelijk het virus is en hoe betrouwbaar de testen zijn.

Er zijn een hoop mensen die de actie steunen, maar bij veel zorgpersoneel en artsen levert de actie een hoop onbegrip op. Zo werd er via Twitter onder andere gedeeld: “Mensen die meedoen aan #ikdoenietmeermee nodig ik graag uit om een kijkje te nemen op de ic.” Een ander schreef: “Ik werk met veel plezier in de zorg, mijn hart ligt daar. Maar deze #ikdoenietmeermee voelt als als een klap in m’n gezicht. Moet je nagaan hoe dat is voor mensen die in de frontlinie werken.”

Mensen die meedoen aan #ikdoenietmeermee nodig ik graag uit om een kijkje te nemen op de IC. Daar wordt namelijk met man en macht gewerkt voor patiënten die nog wél graag mee willen doen. — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) September 21, 2020

Hashtags zoals #ikdoenietmeermee zijn echt heel pijnlijk als je jong en chronisch ziek bent (incl. verminderde weerstand). Alle filmpjes van medestudenten die regels aan hun laars lappen ook. Ik zit naast jullie op de universiteit. Denk aan mij en andere jonge mensen zoals ik. — E L I N E (@elineshml) September 21, 2020

Ik werk met veel plezier in de zorg, mijn hart ligt daar. Maar deze #ikdoenietmeermee voelt als als een klap in m’n gezicht. Moet je nagaan hoe dat is voor mensen die in de frontlinie werken.Mensen zoals @DonRoelofsen. Dus als jij in mijn TL die hashtag steunt, please unfollow. — Diane ★🎃 (@LadyDJane_) September 21, 2020

Politici

Lodewijk Asscher plaatse op Instagram: “Beste BN’er, ben je er klaar mee, met die coronaregels? Wie niet?! Het is een vreselijke tijd voor heel veel mensen in heel veel verschillende opzichten. We hebben het er allemaal mee gehad. En zeker, voor artiesten is het nu beroerd. Daarom pleit ik ook al maanden voor een serieuze steun voor de culturele sector. Maar: #ikdoenietmeermee is echt volkomen verkeerd. Jullie kunnen juist helpen te zorgen dat onze opa’s en oma’s, onze vaders en moeders en onze medeburgers met een kwetsbare gezondheid blijven meedoen!”, schrijft de politicus.

BN’ers tegenover elkaar

De nieuwe actie zet ook bekende Nederlanders recht tegenover elkaar. Zo schrijft Claudia de Breij: “Je zult mij niet neerbuigend horen over deze artiesten, ik ben dol op bijvoorbeeld Bizzey. En ik vind de vragen ook niet allemaal onterecht. Maar de conclusie #ikdoenietmeermee vind ik zo egoïstisch en lui.” Onder andere Freek Vonk, Tim Hofman, Dolf Janssen, Roel van Velzen en Tim Knol laten via social media weten dat zij de actie niet steunen.

ok dit is het plan: -we kijken welke BNers er allemaal mee doen aan #IKDOENIETMEERMEE

-we kijken wie van hen op videoboodschap-site https://t.co/JWGLCrRuht staat

-we betalen ze om IK DOE WEER MEE te zeggen

-hele avond gezellig op Twitter — Tim Hofman (@debroervanroos) September 21, 2020

Je zult mij niet neerbuigend horen over deze artiesten, ik ben dol op bijv. Bizzey. En ik vind de vragen ook niet allemaal onterecht. Maar de conclusie #ikdoenietmeermee vind ik zo egoïstisch en lui. — Claudia de Breij (@claudiadebreij) September 21, 2020

Oorlog? #ikdoenietmeermee

Ongeneeslijk ziek? #ikdoenietmeermee

Terreuraanslag? Belastingaanslag? Kalkaanslag? #ikdoenietmeermee Hoe denken die mensen dat het wérkt met ellende in de wereld? Gewoon vingers in je oren, ogen dicht en heel hard lalala roepen? — Merel Morre (@MerelMorre) September 21, 2020

In mn #oudejaars2020 pleit ik voor saamhorigheid, empathie en betrokkenheid dus ja, ik sta recht tegenover elke artiest en ‘artiest’ die #ikdoenietmeermee propageert. — Dolf Jansen (@Dolfjansen) September 21, 2020

Boete

Het Openbaar Ministerie liet maandagavond weten dat iedereen die zich niet aan de coronaregels houdt een boete krijgt. “Wie de regels en wetten willens en wetens overtreedt, riskeert een boete. Dat geldt voor de coronaregels. Maar ook als je 130 kilometer per uur rijdt op een plek waar de limiet 100 kilometer per uur is’, aldus een woordvoerder.

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress.