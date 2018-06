Kindje van 6 vindt wapen tussen kussens woonboulevard en schiet

In Amerika staat in de grondwet dat je een wapen mag dragen. Dat dit gevaarlijke situaties kan opleveren blijkt maar weer. Een kindje van zes jaar oud vond een geladen pistool tussen de kussens in een winkel, en vuurde het af.

Dat gebeurde in een Ikea in de Amerikaanse staat Indiana. Een mannelijke klant testte eerder op de dag een bank en liet er per ongeluk zijn wapen achter. Toen er een groep kinderen op dezelfde plaats ging zitten, vond een van de koters het pistool en haalde de trekker over. Na die ene kogel werd het wapen snel van het de kleine afgepakt. Gelukkig raakte er niemand gewond.

Indiana is een zogenaamde ‘open carry state’. Dat houdt in dat vuurwapens vrij verkocht worden en dat je wapens mag dragen in de openbare ruimte. Je hebt er wel een wapenvergunning voor nodig. Volgens de politie was dat het geval en was er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Reactie

In een mededeling liet de Zweedse meubelgigant weten het incident te betreuren en dat de veiligheid van hun klanten prioriteit is. “We nemen die incident uiterst ernstig en bieden onze verontschuldigingen aan.”

Lijkt ons niet de schuld van Ikea…

Things that happen only in America…😕 #GunControlNow https://t.co/0XcMSwWHRa — Gautam Sanka (@gsanka) 27 juni 2018

