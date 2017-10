Waarom we heel verdrietig én blij worden van de hashtag #IkOok

Donald Trump en zijn beruchte uitspraak ‘Grap them by the pussy’. Bill Cosby en de tientallen vrouwen die hij verkracht zou hebben, tot nu toe zonder veroordeling. Maar ook de Nederlandse Geerte Piening en haar wildplas-gate.

Zomaar 3 voorbeelden van seksisme en seksueel geweld. Over de grens, maar ook op eigen bodem.

Geerte wie? In bovenstaande video hoor je meer over de genoemde rechtszaak over het wildplassen.

Schrikbarende percentages

Seksisme en seksueel geweld zijn geen ver-van-mijn-bed-show. 40 procent van de Nederlandse vrouwen geeft aan seksueel geweld te ondervinden en 8 procent zegt te zijn verkracht. En in 85 procent van de gevallen van seksueel geweld, kennen de vrouwen de dader.

#IkOok

Cijfers waar wij van schrikken. Maar seksisme en seksueel geweld bespreken en er hulp voor zoeken, is nog een groot taboe, constateert Viva. En dus wil het blad dit doorbreken. Onder de hashtag #IkOok vragen ze alle vrouwen hun ervaringsverhalen te delen. Of je nu bent nagefloten, gediscrimineerd om je vrouwzijn, of bent verkracht.

Verkracht of niet

Ook Geraldine Kemper kwam in het thema seksueel geweld onlangs nog volop in het nieuws. In Viva doet ze naast slachtoffers haar verhaal over onder meer het bekritiseerde BNN-programma Verkracht of niet. Net als cabaretière Anke Laterveer, zie met de hashtag #ZegHet al de aandacht vroeg voor seksueel geweld tegen vrouwen.

Wil jij je ei kwijt over seksisme of seksueel geweld en/of ben jij er zelf slachtoffer van (geweest)? Laat van je horen. #IkOok

