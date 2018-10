Illusionist Victor Mids deelt een leuk raadsel: beweegt het plaatje of niet?

Victor Mids in dankzij zijn populaire tv-programma Mindf*ck een van de bekendste illusionisten van Nederland geworden. Zo af en toe deelt ‘ie een leuk raadsel op Instagram.

En door dat raadsel raakt iedereen helemaal in de war.

Hoe dan!?

“MINDF*CK MONDAY! Beweegt het plaatje hierboven, of staat het stil?”, vraagt de illusionist bij de kleurrijke illustratie. Zijn volgers worden knettergek. “Hoe dan?”, vragen veel fans zich af. Ze zijn het er dan ook niet over eens. De een zegt dat het een plaatje is en dus stilstaat, terwijl anderen ervan overtuigd zijn dat ‘ie beweegt. “Paars beweegt naar links, rood naar recht… bizar!”, klinkt een van de reacties.

Wat denk jij?

Bron: Instagram. Beeld: ANP