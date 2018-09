Ilse de Lange maakt wederom verrassende carrièrestap

We kennen Ilse de Lange natuurlijk allemaal als dé country-folk zangeres van Nederland. En sinds vorig jaar acteert deze alleskunner ook al.

Binnenkort voegt ze wéér iets heel nieuws aan haar glansrijke carrière toe: Ilse gaat namelijk voor de klas staan.

Ze gaat muziekles geven aan leerlingen van de basisschool. Niet in het echt, maar digitaal. Voor de stichting ‘Méér muziek in de klas’ – waar de Ilse sinds 2016 ambassadeur van is – gaat ze een aantal digitale muzieklessen opnemen.

Muziek maken is leuk

In de twee minuten durende lessen leert Ilse de kinderen hoe leuk en makkelijk het is om muziek te maken in de klas. In de lessen behandelt ze een aantal muziekthema’s, waaronder urban, wereldmuziek, musical en dance. Bij het maken van de lessen krijgt Ilse hulp van componist en muzikant J.B. Meijers, dj Pieter Gabriel en Willem van der Krabben, de drummer van Jett Rebel. De lessen zijn vanaf zaterdagavond twaalf weken lang te bekijken via Schooltv.

Voor iedereen

‘Méér muziek in de klas’ is een initiatief van onderwijsminister Jet Bussemaker. De stichting maakt zich hard voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron & beeld: ANP