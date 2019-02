Ilse DeLange ontroert publiek met liedje over haar overleden vader

Tranen tijdens het concert van Ilse DeLange in de Ziggo Dome zaterdagavond. De zangeres zong een liedje dat door merg en been ging.

Volgens Het Parool kondigde Ilse met glinsterende ogen het liedje aan dat ‘voor iedereen die een dierbare heeft verloren’ is. Net zoals zij.

Advertentie

Vader

Ilse schreef het nummer Love goes on voor haar vader Joop, die in januari 2012 overleed na een lange strijd tegen kanker. “Mama draagt nog steeds jouw ring. Voor haar zal er nooit een ander zijn”, zingt de zangeres bijvoorbeeld. En: “Weet dat ik niet ben vergeten wie jij was en bent voor mij. Er is een veilige plek in mijn hart, waar jij altijd zult zijn.” Dat zong ze zaterdagavond loepzuiver en met zoveel emotie in haar stem.

Super mooi!! Kippenvel!!#ilsedelange Een bericht gedeeld door Petra Muilenburg (@petramuilenburg) op 2 Feb 2019 om 3:38 (PST)

Een emotionele #IlseDeLange krijgt de zaal muisstil met een geweldig akoestisch gezongen Love goes on. Zelden iemand zo zuiver horen zingen als vanavond. Kippenvel ! pic.twitter.com/MKxzrTm3qJ — Ziggo Dome (@ZiggoDome) 2 februari 2019

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Parool, Twitter, Instagram, Beeld: ANP