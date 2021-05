Ilse DeLange niet gevraagd voor Songfestival in Rotterdam: “Heel gek en ongepast”

Ondanks dat Ilse DeLange (43) de afgelopen jaren veel voor het Songfestival heeft gedaan, kreeg ze dit jaar niet het aanbod om iets te doen in Ahoy. “Dat vind ik behoorlijk ongepast”, bekent de zangeres in College Tour.

Samen met Waylon als The Common Linnets veroverde Ilse in 2014 de tweede plek op het Eurovisie Songfestival. In 2019 was ze de coach van Duncan Laurence, die in dat jaar het muziekspektakel zelfs won.

In College Tour vraagt presentator Twan Huys zich dan ook af of Ilse gaat optreden in Rotterdam. “Nou, nee”, zegt Ilse. “Dat is een complexe vraag eigenlijk. Ik ga Duncan helpen op de momenten die hij heeft, ik ga hem begeleiden op de achtergrond.”

De zangeres zal zelf niet op het podium staan. Twan vraagt zich af waarom niet, waarop Ilse eerlijk reageert met: “Dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Ze hebben mij niet gevraagd om iets te doen. Dat is best wel… Ik vind het lastig om daar over te praten. Ik vond het heel gek. Daar ben ik heel eerlijk in.” Ze had graag een steentje willen bijdragen aan deze editie van het spektakel in Nederland.

‘Calm After The Storm’

Ilse legt uit dat ze met een klein clubje mensen in 2019 in Tel Aviv samen met Duncan iets heeft neergezet “wat het verschil heeft gemaakt”. “Dan land je op Schiphol, en toen werd het heel stil. Dan denk je nog: misschien gaat die telefoon nog een keer over. Maar dat gebeurde maar niet.”

Ongepast

“Wat ik fijn had gevonden is als ons een kop koffie was gegund met de vraag: zouden jullie iets willen doen? Dat was al genoeg geweest.” De reden weet Ilse niet. Je kunt zien dat het haar echt heeft geraakt. “Vind ik dat jammer? Ja, dat vind ik jammer. En ik vind het ook behoorlijk ongepast”, zegt ze dan ook met een kleine trilling in haar stem.

Solo

Aan de organisatie van het Songfestival heeft ze aangegeven dat ze staat te trappelen iets op het podium te doen. Ze heeft dan ook tegen meerdere mensen van de organisatie gezegd dat ze het vreemd vindt. Om welke personen dit gaat, houdt Ilse liever voor zichzelf.

Ze staat er in ieder geval altijd voor open mee te doen met het Songfestival, maar dan wel solo en alleen als ze het juiste liedje heeft gevonden. “Dan zou ik dat best leuk vinden.”

Ilse DeLange vertelt dat ze niet is benaderd door de organisatie van het Eurovisie Songfestival voor een bijdrage aan de aankomende editie in Rotterdam. “Ik vind dat jammer en behoorlijk ongepast”, vertelt @IlseDeLange. #collegetour #songfestival @Twanhuijs @KRONCRV pic.twitter.com/aIbwezxPK5 — College Tour (@collegetour_nl) May 11, 2021

Bron en beeld: College Tour.