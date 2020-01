Ilse DeLange staat met foto stil bij haar vaders sterfdag: "Ik mis je"

9 januari is en blijft een verdrietige dag voor Ilse DeLange. Op deze dag in 2012, overleed haar vader. Daar staat de zangeres bij stil met een foto en boodschap.

“Ik kan niet geloven dat het al 8 jaar geleden is dat we afscheid namen.”

“De dood scheidt ons niet”

Ilses vader, Joop, overleed na een lange strijd tegen kanker. “Ik hoop dat je lekker aan het vissen bent daarboven”, schrijft Ilse bij een kiekje waarop haar vader naar de camera zwaait. “Peukje erbij… die oneindige lach op je gezicht. Mis je pa. Maar de dood scheidt ons niet hoor. Je bent er altijd. Tussen de regels door, de rijgdraad door m’n ziel.” Haar volgers wensen haar veel sterkte onder de foto.

Love goes on

Ilse schreef een nummer voor haar vader, Love goes on. “Mama draagt nog steeds jouw ring. Voor haar zal er nooit een ander zijn”, zingt ze daar bijvoorbeeld in. En: “Weet dat ik niet ben vergeten wie jij was en bent voor mij. Er is een veilige plek in mijn hart, waar jij altijd zult zijn.”

Rouwdeskundige Daan: “Rouwen doe je levenslang”

Bron: Instagram Ilse DeLange. Beeld: Brunopress