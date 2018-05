Ilse Warringa kiest nu ze éven geen juf Ank is voor een compleet ander kapsel

Ilse Warringa is als actrice helemaal doorgebroken met haar rol in de hitserie De Luizenmoeder. Juf Ank is inmiddels een begrip geworden in Nederland.

En wat missen we het programma nu het niet op televisie te zien is. Het tweede seizoen komt eraan, maar we zullen nog even wat geduld moeten hebben. Wanneer we weer kunnen genieten van het leven van schooldirecteur Anton, juf Ank, moeder Hannah en alle anderen, is nog niet bekend. Een aflevering van het programma dat zich afspeelt bij basisschool de Klimop, trok maar liefst 4,7 miljoen kijkers.

Ilse is bezig met andere klussen en kiest momenteel voor wat feller rood haar met een flinke slag erin:

En er wordt niet alleen gesproken over haar haren, maar ook over haar outfit die ze gisteren droeg bij RTL Late Night. Dat viel nogal in de smaak bij veel kijkers. Veel fans noemen het een ‘tof en cool shirt’:

@juf_ank_klimop in een Beatles-shirt! Hoe cool is dat😎 Nu kan ze helemaal nooit meer stuk 🙏🏻 @ilsewarringa #luizenmoeder pic.twitter.com/sJz9Swrb5w — Floris Meulbroek (@FlorisMeulbroek) 12 mei 2018

Bron: Instagram. Beeld: Twitter