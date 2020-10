Imanuelle Grives reageert op vermeende affaire met André Hazes

Imanuelle Grives reageert voor het eerst op de affaire die ze volgens geruchten met zanger André Hazes heeft gehad.

Dat doet ze in het nieuwste nummer van Beau Monde.

Vorige zomer waren alle ogen op Imanuelle Grives gericht. Ze werd opgepakt op een festival wegens drugshandel en moest de Belgische gevangenis in. Er ontstond een flinke mediastorm rondom de actrice. Als klap op de vuurpijl werd er ook een gerucht de wereld in geslingerd: ze zou een affaire hebben met André Hazes.

Kleedkameraffaire

Volgens het gerucht zouden Imanuelle en André het heel gezellig hebben gehad in een kleedkamer. Imanuelle bevestigt nu dat het in de desbetreffende kleedkamer erg gezellig was, maar niet op die manier: “Ja, André is een leuke gast. En we hebben het ook heel gezellig gehad in de kleedkamer… Met nog zes andere mensen erbij, ja! We hebben drankjes gedronken en liedjes gezongen. Meer niet.”

Veel te jong

Ook laat ze weten waarom het volgens haar nooit zou kunnen werken tussen haar en André: “Ik bedoel, kijk op wat voor types hij valt en kijk naar mij. Ik ben toch veel te jong voor hem!” Ook denkt ze wel te weten waarom dat gerucht zo werd verspreid.

Clickbait

Dat is volgens de actrice namelijk omdat in die tijd alle artikelen met haar naam in de kop goed scoorden. “Het gaat niet over wie ik ben, maar over de naam Imanuelle Grives, die goed scoort op nieuwssites. Clickbait. Dat hielp me ook om los te laten, om beter met kritiek om te gaan. Maar het was iets wat ik moest leren. Ik moest er volwassen in worden. Beseffen dat wanneer anderen iets over mij zeggen, dat niet per se iets zegt over wie ik ben en waar ik voor sta.”

Imanuelle Grives: “Ik neem mezelf niet te serieus.”

