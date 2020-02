Imanuelle Grives voor het eerst op het podium sinds gevangenisstraf

Actrice Imanuelle Grives heeft maandagavond voor het eerst sinds haar gevangenisstraf weer op het podium gestaan. In een korte toespraak sprak ze in het openbaar over de afgelopen periode.



Grives gaf tijdens de première van de film Suriname, waar ze zelf een rol in zou spelen, een toespraak en reageerde daarin op haar veroordeling voor het dealen van drugs op het festival Tomorrowland afgelopen zomer.

Verplichte vakantie

De actrice grapte tijdens de toespraak tegen de fotograaf over de ‘mugshots’ die ze kende uit de gevangenis. “Dat heb ik geleerd op mijn verplichte vakantie”, zei ze daarover. Ook bood Imanuelle haar excuses aan aan de cast van de film, de producenten en de fans: “Sorry dat ik mijn professionaliteit en mijn voorbeeldfunctie niet heb gerespecteerd.”

Veroordeling

Vlak na haar aanhouding vorige zomer verklaarde Grives dat ze aan het oefenen was voor haar rol als drugsdealer in de film Suriname. Dat verhaal hielp haar niet bij de rechtbank van Antwerpen, want half september werd de actrice veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, en 8000 euro boete. In september werd ze na aftrek van het voorarrest na 6 dagen in de gevangenis vrijgelaten.

Volledig verhaal

Imanuelle zou op dit moment intensieve therapie volgen en naar meetings toe gaan. In een reactie in de Story vertelde ze: “Ik volg intensieve therapie en ga naar meetings toe. Ik werk aan een betere versie van mezelf. Ik wil gewoon rust.”

Dinsdagavond vertelt Imanuelle bij Eva Jinek voor het eerst uitgebreid wat er precies is gebeurd en hoe ze haar leven weer op de rit probeert te krijgen.

Bron: Rtlboulevard.nl. Beeld: Brunopress