Kijkers ‘Ranking the stars’ kunnen zelfspot Imanuelle Grives waarderen

Woensdagavond ging weer een nieuw seizoen van Ranking the stars van start. Imanuelle Grives is een van de meest verrassende deelnemers van het seizoen.

Hoewel de voor drugshandel veroordeelde Imanuelle zwaar onder vuur heeft gelegen, konden de kijkers van Ranking de stars haal deelname en zelfspot wel waarderen.

Woensdagavond werd het seizoen afgetrapt met tien verrassende kandidaten: Daan Boom, Martijn Koning, Ryanne van Dorst, Famke Louise, Jörgen Raymann, Hans Kesting, Henk Krol, Marc-Marie Huijbregts, Kjeld Nuis en Imanuelle Grives.

Harde grappen

Natuurlijk kon die laatste erop wachten dat er veel grappen werden gemaakt over haar drugshandel en haar tijd in de gevangenis. Gelukkig lachte ze zelf het hardste mee. Bijvoorbeeld toen Paul de Leeuw haar voorstelde en zei dat ze net een paar weken op vakantie is geweest, doelend op haar tijd in de gevangenis. Ook werd bij de vraag ‘Wie gun jij het laatste IC bed?’ voortdurend gegrapt over de ‘medicijnen’ die ze zou meenemen van en naar het ziekenhuis. Toen haar gevraagd werd of ze weleens met een vrouw heeft gezoend, antwoordde ze gevat: “Ja, maar dat was voor een rolvoorbereiding.”

Boek

Ook deed de actrice een onthulling: ze is een boek aan het schrijven over alles wat ze de afgelopen tijd meemaakte. Zo laat ze weten dat daar in komt te staan hoe het voor haar was om in de gevangenis te zitten en of ze echt in drugs handelde ter voorbereiding op een rol. Het schrijven van het verhaal zou voor haar heel therapeutisch werken.

Reacties

Op Twitter laten kijkers weten dat ze de humor en de zelfspot van Imanuelle erg grappig vinden:

Ik love de zelfspot van Imanuelle ❤ #RankingTheStars — Ilse (@ilsedhertog) September 2, 2020

De zelfspot van Imanuelle is toch wel goud. #rankingthestars — Johannes (@hetisjohannes) September 2, 2020

Hahhaha de zelfspot van Imanuelle ❤️ #rankingthestars — Victor Hopman 😌🍂 (@vic23) September 2, 2020

#RankingTheStars is weer op tv en ik ben gigantisch tevreden met de BN’ers. Ook tof dat Imanuelle er is. — All Alone Bert (@EvelienBerkie) September 2, 2020

Imanuelle Grives: “Ik neem mezelf niet te serieus”

