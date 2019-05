Imanuelle Grives: "Ik wil een rolmodel zijn voor andere donkere vrouwen"

Imanuelle Grives (34) zingt momenteel de sterren van de hemel in het tv-programma It takes 2. Ze wilde een voorbeeld zijn voor de generaties na haar. “Toen ik begon met acteren, zag je zelden donkere vrouwen op covers en op tv.”

Wat is de rode draad in de opvoeding die je hebt gekregen? “Eén woord: onafhankelijkheid. Mijn vader is inmiddels 90; zijn opa was een weggelopen slaaf – mind you, zo kort geleden is dat dus nog maar. Hij kwam uit Frans-Guyana en halverwege de 19e eeuw is hij naar Suriname gevlucht. Het streven naar onafhankelijkheid, dat zit in ons allemaal. Mijn vaders vader was ondernemer, zijn moeder was ondernemer, hijzelf, mijn moeder ook. Ik ben opgegroeid met het idee: je moet kansen zien en grijpen. Ik heb me nooit minderwaardig gevoeld…” Ze stopt. “Nee, dat is niet waar. Tuurlijk wel. Maar ik heb er altijd tegen gestreden. Je hóeft die gevoelens niet te hebben. Toen ik begon met acteren, rond mijn 20e, zag je zelden donkere vrouwen op covers of op tv. Mijn persoonlijke doel werd: ik wil op die covers komen, op tv, een rolmodel worden voor de generatie na mij. Ik speelde veel op scholen, ook voor gekleurde jonge meiden – ik wéét hoe je op die leeftijd openstaat en hoe een opmerking binnen kan komen. Ik was als tiener best vaak verdrietig. Je gaat toch onbewust denken dat jij er niet mag zijn als je niet lijkt op de mensen in voorbeeldfuncties. Toen die tante tegen me zei: hé, jij mag er gewoon zijn, niemand die voor jou bepaalt of je haar wel of niet mooi is – dat zijn zulke key moments!”

Heb je zelf een gevecht moeten leveren om jezelf te accepteren zoals je bent? Uit de grond van haar hart: “Ik vecht elke dag met mezelf. Elke dag wil ik een betere versie van mezelf worden, ook op spiritueel vlak. Als ik boos ben op iemand, vraag ik me af: waarom ben ik boos? Wat raakt me? Waarom ben ik jaloers op een ander? Waarom kan ik die ander zijn of haar schoonheid of talent niet gunnen? Dat zegt toch iets over mij? Als ik negatieve emoties bespeur, ga ik meteen bij mezelf te rade.”

Die inherente onzekerheid proef ik in alle interviews die ik met jou heb gelezen. Heeft dat met je kleur te maken? Of met je vader? Je vertelde eerder dat toen je een klein meisje was hij je grote held was, maar toen je ouders gingen scheiden, hij niet altijd even betrouwbaar bleek. “Ik denk dat het eerder met mijn vader te maken heeft, dan met het feit dat ik donker ben. Eventuele issues over dit laatste, heb ik al vroeg getackeld. Mijn moeder was sociaal werker en heeft me hier zo veel handvatten voor gegeven. Mijn moeder leerde me: neem de dingen niet persoonlijk, alles wat een mens doet of zegt, komt ergens vandaan. Misschien uit een rotjeugd, misschien heeft hij net thuis ruzie gehad, of is ze ongesteld. Het heeft niet altijd met jou te maken. Van mijn moeder heb ik ook mijn normbesef meegekregen.” Ze peinst en zegt: “Waarachtigheid, dat is voor mij de allerhoogste norm.”

Waarachtigheid: omdat je moeder je dat leerde, of omdat je zag dat je vader niet waarachtig was? “Ik denk een combinatie van beide. Ik zag soms dingen bij hem…” Ontwijkend: “Hoe dan ook, ik heb het besluit genomen: ik wil waarachtig zijn. Mijn moeder is christelijk, ze zegt altijd: ‘Je krijgt niks toebedeeld wat je niet kunt dragen. Wat moet zijn, zal zijn. Als er iets naars gebeurt, kijk dan: wat kan ik hiervan leren?’”

