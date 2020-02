Imanuelle Grives vertelt in openhartig interview het echte verhaal rondom arrestatie

Imanuelle Grives heeft na een mediastilte in de periode na haar arrestatie wegens drugsbezit en -handel deze week voor het eerst weer van zich laten horen. In een interview met de Volkskrant vertelt de actrice het echte verhaal rondom haar gevangenisstraf.

Imanuelle Grives werd vorig jaar juli aangehouden op het festival Tomorrowland in België wegens drugsbezit en drugshandelen. Imanuelle heeft daar 52 dagen voor vastgezeten en moet daar binnenkort nog 6 dagen voor vastzitten in een huis in België met een enkelband. De reden waarom Imanuelle zoveel drugs bij zich had? Ze zou zich volgens een eerdere verklaring van haar advocaat voorbereiden op een rol in de film Suriname.

Was die verklaring echt de waarheid of een heel slimme actie van haar advocaat? In het interview met de Volkskrant vertelt de actrice dat het “een combinatie van factoren” is en dat het niet helemaal onwaar is. Ze vertelt dat het door een pijnlijke relatiebreuk al een tijdje niet goed met haar ging en ze daarom haar uitweg zocht in feesten. In de maanden voor de arrestatie combineerde ze hard werken en feesten om alles te kunnen vergeten. Zo kwam ze ook in aanraking met drugs.

Agenten in burger

Uiteindelijk was het de eigenaresse van het huis in België, dat Grives met 2 vriendinnen huurde, die hen betrapte en de politie inschakelde. De vrouw zou dat weekend weg zijn, maar dook steeds weer op. Toen Imanuelle en haar vriendinnen op een avond terugkwamen, ontdekten de vrouwen dan ook dat er in hun spullen gerommeld was en dat er geld weg was. De vrouw bood de volgende ochtend aan om de vrouwen naar het festival te brengen, want haar dochter ging ook die kant op.

“Zodra we daar aankwamen, nog voor de kaartcontrole, werden we gearresteerd door agenten in burger. Van alle kanten kwamen ze op ons af”, vertelt Imanuelle daarover. De eigenaresse van het huis bleek een foto van Imanuelle en haar vriendinnen naar de politie te hebben gestuurd nadat ze grote hoeveelheden drugs in haar huis vond.

Voorraad

Die drugs waren volgens de actrice niet bedoeld om te verkopen: “Ik kocht gewoon een voorraad voor de rest van het jaar. Het voelde niet als veel, het paste in een sigarendoosje. Ik weet dat dit raar gaat klinken, maar je krijgt korting als je meer koopt.” Imanuelle vertelt dat ze inderdaad wel pillen heeft verkocht op het festival, maar dat het maar om 8 pillen ging en dat de eerste keer was dat ze drugs verkocht. Ze zegt er dan ook veel spijt van te hebben en er veel van te hebben geleerd.

“Het was hard, maar waardevol. (…) Ik wil blijven acteren. En ik wil mijn verhaal delen. Ik denk dat ik echt niet de enige ben die een substituut heeft gezocht om niet bij de pijn te hoeven komen. Ik denk dat ik mensen daarmee kan helpen”, sluit ze het interview af.

Lees het hele verhaal van Imanuelle in het interview met de Volkskrant.

Bron: De Volkskrant. Fotografie: Esmée Franken