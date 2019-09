Actrice Imanuelle Grives wordt voorlopig vrijgelaten

Actrice Imanuelle Grives zat in België in de gevangenis, maar wordt voorlopig vrijgelaten. Dat heeft de rechtbank van Antwerpen aan RTL Boulevard laten weten.

Hier heeft ze wel 5000 euro borg voor moeten betalen.

Betrapt

Imanuelle zat vast wegens drugshandel op het Belgische dancefestival Tomorrowland. Ze werd op 21 juli betrapt met 100 xtc-pillen, 20 gram cocaïne, 11 gram ketamine, mdma en marihuana op zak. Op haar logeeradres werden nog veel meer drugs aangetroffen, ook amfetamine, GHB en cannabis.

Voorbereiding filmrol

Imanuelle blijft volhouden dat ze de drugs bij zich had ter voorbereiding op een filmrol. Ze wilde zich op Tomorrowland inleven in het leven als dealer. Daar heeft het OM geen boodschap aan. Imanuelle en 2 Amerikaanse medeverdachten moeten over een week voor het eerst voor de rechter verschijnen. Dit is een zogeheten pro-formazitting. De zaak zal dus nog niet inhoudelijk worden behandeld.

