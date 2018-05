Zo zag Imca Marina er vroeger uit

Zangeres Imca Marina is vandaag 77 jaar geworden. Wij doken in het archief om te kijken hoe de zangeres van Viva España er in haar jonge jaren uitzag.

Imca Marina, die eigenlijk Hindrikje Imca Bijl heet, was vooral in de jaren 60 en 70 mateloos populair met feestnummers als Viva España en Vino waar blijft de wijn. Imca heeft samen met haar ex-man Stephen Porter een zoon, Floris.

Imca in 1957.

Imca in 1960.

Imca in 1965.

Imca in 1969.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.