Imitatie Ilse DeLange van 'Juf Ank' in De TV Kantine krijgt lovende kritiek

Ilse Warringa scoort iedere zondagavond een miljoenenpubliek met haar personage ‘Juf Ank’ in de serie De Luizenmoeder, maar ook in De TV Kantine kreeg ze gisteravond alleen maar lovende kritiek. Haar imitatie van Ilse DeLange werd door het publiek erg gewaardeerd.

Weet je wel

Inclusief Twents accent persifleerde Ilse Warringa gisteravond de voormalig The Voice of Holland-coach. Volgens kijkers deed ze haar accent briljant na. Ook de stopwoordjes van de zangeres, zoals ‘weet je wel’ kwamen terug, wat voor herkenning bij het publiek zorgde. “Ilse Warringa is briljant als Ilse DeLange in De TV Kantine. Als je wegkijkt, dan hoor je Ilse”, luidt een tweet. Ze wordt zelfs de ster van de avond genoemd.

Concurrentie

Maar Ilse Warringa had meer concurrentie bij De TV Kantine. Zo deed actrice Elise Schaap mode-icoon Olcay Gulsen na. Ook dat konden de Twitteraars erg waarderen. “Elise Schaap is van alle markten thuis. Geweldig!”, twittert iemand.

Vanavond is Ilse Warringa weer te zien als ‘Juf Ank’ in de hitserie De Luizenmoeder. Het programma trekt iedere week weer ruim drie miljoen kijkers. De Luizenmoeder begint vanavond om 20.25 uur op NPO3.

Echt, die Ilse is de ster van de avond! #briljant #tvkantine — Marco Willems (@marco_willems) February 24, 2018

Juf Ank als Ilse DeLange 😂 Ik ga stuk. #tvkantine — nad (@grandelukather) February 24, 2018

Elise schaap van alle markten thuis. Geweldig #tvkantine — Sabrina Reddington (@SabrinaLizKeen) February 24, 2018

Zowaar een beetje glimlachen om de #tvkantine. Elise en Ilse als Olcay en Ilse de Lange zijn echt goed. ‘Mooi man!’ — Ruby Wijker ♑ (@Rubyboe_) February 24, 2018

Hoe zou het zijn als Elise Schaap en Ilse Warringa samen een imitatieshow zouden doen? Briljant, denk ik #tvkantine https://t.co/S5tk91OF4b — Marcus den Blanken (@markdbl) February 24, 2018

Bron: AD. Beeld: Twitter.